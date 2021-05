Giardini d'autore, chiusa con successo l'edizione della "ripartenza"

Si è chiusa domenica la manifestazione "Giardini d'autore", un evento in presenza tornato nel grande polmone verde di Rimini, tra la Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Borgo San Giuliano.

“Un’edizione magnifica – afferma Silvia Montanari, curatrice dell'evento – È stata sicuramente una edizione indimenticabile, la più bella e, al contempo, la più faticosa mai fatta. Nata nella difficoltà del momento con tante domande, dubbi e incertezze. E’ stato il primo evento in presenza che Rimini ha scelto di vivere insieme alla città. Per questo la definisco una edizione coraggiosa. Un coraggio che abbiamo condiviso con la città tutta: dall’amministrazione, ai nostri vivaisti e ai nostri artigiani. Insieme a chi ha creduto e investito in questo appuntamento. Il ringraziamento più grande va a tutti coloro che sono venuti a trovarci rispettando le regole e apprezzando la bellezza che ogni anno ci regala la natura".

La manifestazione è infatti tornata nel fine settimana appena trascorso con la sua edizione piu? importante, la piu? attesa, la piu? desiderata. Protagoniste, come sempre, sono state le selezioni botaniche dei migliori vivaisti provenienti da tutta Italia, con le loro piante e i loro fiori rari che a maggio hanno regalato fioriture spettacolari. Ad affiancare gli artigiani del verde, le mostre d’arte e le installazioni di design. Non sono mancate conferenze, incontri, laboratori che, grazie agli ampi spazi aperti a disposizione, hanno permesso all’evento di svolgersi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, contribuendo a creare ancora una volta uno degli appuntamenti piu? amati di Rimini.

Novità di questa edizione è stato il giardino galleggiante come omaggio a Rimini e al Ponte di Tiberio che proprio nel 2021 festeggia i suoi primi duemila anni. Ottima risposta anche per il progetto RI.FIORI.AMO! Libere e Liberi di Essere!, un’iniziativa ideata in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunita? della Provincia di Rimini, che, a Giardini d’Autore, ha aperto uno spazio aperto e condiviso e in una mostra fotografica dal forte impatto emotivo, intitolata Ritratti isolati. La mostra è stata allestita in un luogo speciale, il Cinema Fulgor, simbolo della cultura riminese. Un progetto che è stato apprezzato anche dalle ospiti d'eccezione di sabato: la Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti e la stilista Alberta Ferretti.