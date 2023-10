Inventa il cioccolatino "Rivierotto", Iginio Massari lo premia tra i “Migliori pasticceri del Mondo”

Paolo Staccoli, titolare dell’omonima Pasticceria Cioccolateria di Cattolica, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Ai migliori pasticceri del Mondo” direttamente dalle mani del maestro pasticcere Iginio Massari. Il conferimento si è svolto nell’area dedicata alla “Pasticceria di Lusso” durante la fiera internazionale Host Milano che attira migliaia di professionisti del settore da tutto il mondo. Per l’occasione il maestro Paolo Staccoli ha presentato la sua ultima creazione: il Rivierotto. Un cioccolatino particolarmente elaborato e complesso così come tutti i sapori che si sprigionano all’assaggio.

Chiediamo direttamente com’è fatto a chi lo ha pensato e realizzato che ci risponde così: “Si parte da un carrè di cioccolato bean to bar realizzato nella nostra Fabbrica di Cioccolato con cacao proveniente dall’Equador poi con la sache a poche mettiamo una goccia della nostra crema spalmabile con nocciola Piemonte 58% sulla quale viene adagiato un quadrotto di biscotto pralinato al sale di Cervia e nocciola Piemonte e sopra appoggiata una mandorla tostata. Il tutto passa poi sotto una cascata di cioccolato fondente Equador 70% per terminare con un pizzico di gruè”.

E’ in effetti un processo molto lungo ma ne vale davvero la pena perché tutti questi ingredienti vanno a comporre un insieme di sapori davvero particolari. All’assaggio consigliamo di morderne una metà e masticare bene per poter assaporare il tutto al meglio".

Quali sono attualmente i trend più interessanti nella pasticceria? “A livello internazionale ho visto degli interessanti accostamenti al mondo del Gourmet e persino del design per far si che i prodotti siano buoni ma anche “instagrammabili”. Credo che dopo la cucina ora sia il momento della pasticceria a diventare gourmet ispirandosi a moda, design e arte. A noi piace indirizzarci forse più su ciò che è “nascosto” nel prodotto piuttosto che la mera estetica glamour. Per questo ci dedichiamo molto alla ricerca di nuove fave di cacao che tostiamo nel nostro laboratorio per creare ricette improntate a un buon sapore ma più che altro al Benessere. Perché questo è quello che rappresenta per e il cacao. Per questa ragione lo abbiamo portato in tutti i nostri settori e non solo nella cioccolateria e gelateria quindi anche cucina e drink”.