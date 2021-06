La riviera diventa capitale del tango: una tre giorni tra gare e spettacoli

Bellaria Igea Marina dal 16 al 18 luglio si trasformerà in una piccola Buenos Aires e le sue strade, le sue spiagge e le sue piazze verranno animate da performances emozionanti di ballerini provenienti da tutta Italia e da quei paesi Europei che avranno il “via libera” per sbarcare in Italia. In un unico weekend, i tangueri che raggiungeranno la riviera avranno la possibilità di partecipare al Palacongressi a due appuntamenti di prestigio: i Metropolitani Nazionali, ovvero la competizione a carattere Nazionale, che vede ben 4 categorie in pista (Tango de Pista Open, Tango de Pista Amatori, Vals e Milonga), che rappresentano tutti i ritmi della musica del Tango, il Tango, il Vals e la Milonga e che segue il regolamento ufficiale dei Campionati Metropolitani di Buenos Aires; a seguire si svolgerà l’undicesima edizione della European Tango Cup, il Preliminare Ufficiale dei Mondiali di Buenos Aires per l’Europa, che vedrà in pista le 2 categorie ufficiali dei Mondiali, ovvero il Tango de Pista e il Tango Escenario e i vincitori si qualificheranno per le Finali dei Mondiali Argentini, rappresentando l’Europa, che si svolgono ogni anno, nel mese di agosto.

Grazie al successo delle 10 edizioni precedenti e alla collaborazione con la Regione Emilia Romagna, che ospita la manifestazione da 5 anni e il Comune di Bellaria Igea Marina, già protagonista del grande successo dell’ultima edizione del 2019, Barbara Cicero, con la Metro Tango SSD, ha rinnovato anche quest’anno l’incarico personale esclusivo con il Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per l’organizzazione in Italia di questa manifestazione internazionale che anticipa i Mondiali di Buenos Aires giunta alla 11° edizione.

"L'importante appuntamento di luglio si inserisce a pieno titolo tra quelle manifestazioni in cui la competizione si unisce allo spettacolo e alla qualità dei suoi interpreti, impreziosendo la nostra offerta turistica - affermano il sindaco Filippo Giorgetti e l'assessore Bruno Galli - Parliamo di una delle discipline più affascinanti nel campo della danza, per la quale ci aspettiamo grande entusiasmo e partecipazione. Un sincero ringraziamento a Bim Servizi e allo staff di Palacongressi, in grado di intercettare e assecondare le necessità di una manifestazione di questo spessore, nonchè agli organizzatori: i quali, cosa non scontata, hanno scelto nuovamente Bellaria Igea Marina dopo la sosta forzata del 2020."

Giuria ed eventi

Tra i massimi esponendi ci saranno, tra gli altri, Marcela Guevara, Angel Fabian Coria, Natalia Lavandeira e Roberto Reis, Lucas Galera, che saranno i giurati che assegneranno il titolo di Campioni Europei 2021 alle coppie di competitori. A questi illustri nomi si aggiungono anche quelli di grandi Maestri e Campioni Italiani e Argentini, quali Aoniken Quiroga, Tamara Bisceglie, Victoria Fuentes, Alessandra Moro e Bruno

Daniel Ciarfella, Alice Gaini e Andrea Bassi, Paola Pinessi e Alberto Bersini, che decreteranno i Campioni Metropolitani Nazionali. Il Festival, oltre ad ospitare le ambite competizioni, propone seminari e “charlas” tematiche legate alla Cultura del Tango, per approfondirne ogni dettaglio della storica tradizione; verranno proposte pratiche per i competitori, per mantenersi in allenamento per le gare e dare il meglio di sé in pista. Una mostra mercato dal titolo “Tango e dintorni: prodotti d’eccellenza”, che presenta designer e stilisti di accessori per il tango provenienti da tutto il mondo, competerà l’atmosfera tanguera della manifestazione.