Loredana Bertè in gara a Una Voce per San Marino, vuole il pass per l'Eurovision Song Contest

Loredana Bertè parteciperà, sabato 24 febbraio, alla finale della terza edizione di Una Voce per San Marino, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest in programma dal 7 all'11 maggio a Malmö, in Svezia. Lo hanno confermato gli organizzatori, San Marino Rtv e Media Evolution.

La finale, al Teatro Nuovo Dogana, sarà trasmessa in diretta dalle 21 su San Marino Rtv e vedrà in gara otto artisti Emergenti e nove Big. Sarà una giuria qualificata a decretare il vincitore "sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno". Ospite d'onore della serata sarà Riccardo Cocciante, con il Piccolo Coro dell'Antoniano Mariele Ventre. Sono stati resi noti anche i titoli delle canzoni presentate dagli artisti della categoria Big ammessi alla finale: Aimie Atkinson - A Dare For Love; Marcella Bella - Chi Siamo Davvero; Loredana Bertè - Pazza; Dana Gillespie - The Last Polar Bear; Jalisse - Il Paradiso è Qui; Pago - Il Protagonista; La Rua - Il Governo del Cuore; Aaron Sibley - Human; Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Jad - Questa volta. Le precedenti edizioni del contest sono state vinte da Achille Lauro e dai Piqued Jacks.