Dopo la carbonara distillata e il pene di toro, ora chef Braschi si è inventato il cioccolatino al Viagra

Dopo la pizza in bustina e la lasagna in tubetto, lo chef riminese Valerio Braschi ha coniato una nuova invenzione. Ora per i suoi clienti del Vibe di Milano proporrà a fine pasto il cioccolatino al Viagra del Vibe. Lo chef, già vincitore dell’edizione di Masterchef 2017, ha raccontato la sua nuova creatura attraverso i social. L’originalità non gli è mai mancata, visto che tra le sue ricette avevano già fatto scalpore anche la carbonara distillata fino al pene di toro con salsa di anguilla. Dopo quattro anni passati al ristorante 1978 di Roma, lo chef Valerio Braschi sta affrontando la nuova avventura milanese. Il cuoco di Santarcangelo di Romagna, diventato celebre per aver vinto la sesta edizione di Masterchef, aveva lasciato la Capitale per una nuova avventura professionale all’ombra della Madonnina. A 25 anni lo chef sentiva il desiderio di aggiungere nel suo curriculum una nuova avventura.

Ora la nuova invenzione. “Tempo fa volevo creare qualcosa di unico, di scherzoso, di divertente, ma che allo stesso tempo fosse anche buono – racconta lo chef nell’annunciare il nuovo cioccolatino “afrodisiaco” attraverso i social -. Quindi tramite un ingegnere ho creato un blister, con il mio nome e cognome, con all’interno dei cioccolatini che richiamano il Viagra. E’ aromatizzato con dello Yuzu, del cioccolato al latte, quindi anche un gusto bello strong, all’interno abbiamo la Maca, si estrae da un albero ed è considerato il Viagra degli indigeni, perché è un eccitante, naturale, intenso, è una piccola chicca che noi diamo a tutti i nostri clienti al Vibe, durante le coccole finali”. Poi in conclusione lo chef dice: “Vi invito a provarlo perché può sembrare una banalità ma non lo è. E’ goloso, con lo Yuzu che da una botta di freschezza. Quando si va al ristorante bisogna anche divertirsi e questa è una piccola chicca finale”.