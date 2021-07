Notte Rosa, il sindaco Piccioni: "Una serata magnifica, una festa con molta compostezza"

"E’ stata una magnifica serata in piazza della Repubblica. Tanti turisti, un bel clima di festa e molta compostezza nell’aderire alle norme previste per contrastare assembramenti in occasione del concerto", così il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, commentando la Notte Rosa".

"Al resto ci ha pensato il talento di Giusy Ferreri, accompagnata sul palco da una band di musicisti di altissimo livello - prosegue il primo cittadino - La Notte Rosa è proseguita coi fuochi d’artificio su tutta la Riviera, comunicando l’insieme della proposta che la caratterizza. Anche quest’anno abbiamo comunicato una dimensione della vacanza che è attenta allo scenario che stiamo vivendo, ma non rinuncia a far vivere emozioni e qualità."