Il nuovo supermercato è realtà, sarà aperto anche la domenica e con casse veloci

È stato un 8 marzo davvero particolare quello del Conad Boschetto di Riccione, che ha riaperto al pubblico, dopo gli importanti lavori che ne hanno completamente rinnovato il volto. Una coincidenza di date significativa - come ha sottolineato la sindaca Daniela Angelini, accompagnata dalla comandante della Polizia municipale, Isotta Macini - non solo perché la caponegozio è una donna, Romina Iacchetti, ma anche perché l’occupazione femminile nel mondo Conad continua a registrare valori molto alti, come ha sottolineato il direttore operativo della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, Valentino Colantuono.

Numerosissimo il pubblico che si è accalcato all’ingresso per scoprire in anteprima il nuovo aspetto del supermercato, accolto dallo staff di 65 persone che lavorano nel punto vendita. Vista la ricorrenza, a tutte le clienti è stata donata una azalea. Il diacono Raul Maria Papini della parrocchia di San Lorenzo in strada, ha impartito la benedizione. Il Conad Boschetto di Riccione ha un un’area vendita di circa 1.500 metri quadri, la sua gestione è affidata alla società Rio Agina srl.

Oltre alla tradizionale offerta rivolta ai prodotti freschi e freschissimi, che contraddistingue il marchio Conad, primo in Italia nella grande distribuzione, la struttura ospita la pescheria servita al banco, la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, il reparto gastronomia con un’ampia selezione di pietanze calde e fredde pronte da gustare, la cantina e il banco panetteria e pasticceria.

Spiccano le proposte di numerosi articoli “preparati da noi”, presenti in tutti i reparti freschi, oltre alle referenze dei produttori locali del percorso “SiAmo Romagna”, che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere l’economia del territorio e l’ambiente. Il negozio offre un comodo parcheggio gratuito e le casse veloci “Spesa Smart” e “Speedy Spesa”, che aiutano a rendere più rapidi i pagamenti.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20; la domenica dalle 8 alle 13.