Partiti i lavori per il ritorno della grande ruota panoramica, sarà in funzione dal weekend di Pasqua

A Rimini sono in corso i lavori per il ritorno della grande ruota panoramica. Da sabato, 30 marzo, torna in funzione, in piazzale Boscovich, la ruota panoramica, 'l'occhio di Rimini', che come di consueto, accompagna la bella stagione riminese e permette a cittadini e turisti di osservare la città da 50 metri di altezza, attraverso una prospettiva altamente suggestiva, spaziando dai lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare Adriatico. A gestirla nei prossimi tre anni è la società The Wheel.