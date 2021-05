Rimini apre le sue piazze a "Giardini d'autore", tra fiori, piante e un'originale Isola delle Rose

E' uno degli eventi più attesi dagli appassionati di fiori e piante, ma non solo, perché in questi anni Giardini d'autore ha allargato i suoi confini aprendo all'arte, al design e alla moda. La manifestazione è un omaggio alla natura, alla terra e alla bellezza. Una trionfo di colori e profumi che torna a invadere da venerdì a domenica la cornice piu? suggestiva e verde della citta?: la Piazza sull’Acqua, il Ponte di Tiberio e il Borgo San Giuliano di Rimini. Protagoniste, come sempre, saranno le selezioni botaniche dei migliori vivaisti provenienti da tutta Italia, con le loro piante e i loro fiori rari che a maggio regaleranno fioriture spettacolari mai viste, a cui si affiancheranno gli artigiani del verde, le mostre d’arte e le installazioni di design. Non mancheranno conferenze, incontri, laboratori che, grazie agli spazi sempre piu? ampi a disposizione, potranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, contribuendo a creare ancora una volta uno degli appuntamenti piu? attesi della primavera a Rimini.

"Ci sono regole a cui non e? possibile sottrarsi, ma ci sono appuntamenti a cui e? difficile rinunciare. E noi di Giardini d’Autore dopo un lungo inverno, stiamo per regalare alla citta? la nostra primavera. Se ci pensiamo bene, non c’e? nulla di piu? rassicurante degli appuntamenti che tornano che possono essere condivisi, che donano emozioni e bellezza - afferma Silvia Montanari, organizzatrice della manifestazione - Rimini rinascera? partendo dalla natura, quella natura che ci ha insegnato la pazienza e la cura e che, dopo una lunga attesa, sta per restituirci un tripudio di colori e di entusiasmo. La terra, e i suoi doni, non possono altro che essere considerati la migliore espressione di un disegno che puntualmente si realizza e che puntualmente ci sorprende. Sara? la nostra migliore edizione, quella piu? originale, quella piu? attesa, la piu? fresca e perche? no, anche quella piu? pop in una citta? dinamica e coraggiosa che ha fatto del verde e della cultura uno dei motori per ridisegnarsi e ripensare al futuro".

Spazi d'autore

A maggio gli Spazi d’Autore con tutte le iniziative che hanno caratterizzato Giardini d'Autore negli ultimi anni: dalla Terrazza sull’Acqua con affaccio sul ponte di Tiberio, l’elegante bistrot firmato Quartopiano Suite Restaurant alla quale si aggiungera? la nuova zona lounge con vista mozzafiato, alla Giardini Farm Market con i produttori agricoli e il Wine Bar dedicato ai vini d’eccellenza, e ancora il Salotto Kapperi, lo spazio talk che ospitera? incontri e appuntamenti dedicati all’arte, al cibo, ai libri, alla bellezza e al territorio fino al coloratissimo spazio “La Scuola a Cielo Aperto - Imparare dalla Natura” realizzato da Hera per Giardini d’Autore con laboratori e appuntamenti dedicati all’ 'educazione vegetale' dei piccoli giardinieri.

L’Isola delle rose

Un giardino galleggiante come omaggio a Rimini e al Ponte di Tiberio che proprio nel 2021 festeggia i suoi primi duemila anni. Un’installazione ideata da Giardini d’Autore e firmata dallo studio di architettura del paesaggio “I Progettisti” di Tamara e Stefan Scarpellini. Un giardino formale dove forme sferiche si mescolano ad una collezione di rose e ortensie a specchiarsi sull’acqua. L’Isola sara? visitabile con piccole imbarcazioni a remi. Un atollo che sorgera? e restera? visibile solo per qualche giorno nel centro della Piazza sull’Acqua come omaggio alla bellezza, al sogno, alla natura e a Rimini, una citta? di artisti e visionari dove “Se puoi immaginarlo, puoi farlo!”

RI.FIORI.AMO! Libere e Liberi di Essere!

Giardini d’Autore, in questi anni, e? diventato un momento di condivisione con tutta la citta? dove la bellezza diventa protagonista in ogni sua forma e si esprime grazie al contributo di tutti coloro che lavorano per regalare al pubblico tre giorni di assoluta meraviglia. Menti e mani che si intrecciano per dare forma a progetti e incursioni sulla citta?. In questa edizione speciale, verranno ospitati progetti come RI.FIORI.AMO! Libere e liberi di essere!, un’iniziativa ideata in collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunita? della Provincia di Rimini, che, a Giardini d’Autore, si trasformera? in uno spazio aperto e condiviso e in una mostra fotografica dal forte impatto emotivo, intitolata Ritratti isolati. La mostra sara? allestita in un luogo speciale, il Cinema Fulgor, simbolo della cultura riminese, quella cultura che diventa un motore importante ed essenziale per RI.nascere, RI.cominciare, RI.partire e Ri.fiorire partendo proprio da Giardini d’Autore.

Percorsi d'arte

La natura e? arte e l’arte e? senza dubbio uno dei motori per la ripartenza e sara? protagonista dentro e fuori Giardini d’Autore. Partendo dalle opere dello scultore Leonardo Lucchi ad ornamento della Promenade, attraversando la passeggiata a filo d’acqua, fino ad arrivare all’Isola delle Rose. Numerose le anteprime di Giardini d’Autore. Venerdi? la presentazione a Salotto Kapperi, della seconda opera del progetto 29.4 di Luca Giovagnoli ed Elisabetta Angeli, le visite guidate di Discover Rimini “Un Ponte Verso il Contemporaneo” che partiranno dal bimillenario Ponte di Tiberio con l’installazione di Gio? Tirotto fino al Part, il nuovo museo di Arte Contemporanea, la Mostra Ritratti Isolati al Cinema Fulgor fino a l’ “Argonauta” di Sergio Antolini. Un progetto letterario e visivo di ampia portata, presentato in anteprima a Giardini d’Autore, che si articola in Quattro Atti, a ricordare un’esperienza teatrale che si tradurra? in una mostra di opere contemporanee all’interno di Augeo Art Space. La presentazione de l’ Argonauta e? in programma domenica a Salotto Kapperi, ospiti insieme all’autore Andrea Guerra e il sindaco Andrea Gnassi per una chiacchierata sull’arte, la terra, il cibo, il viaggio e la bellezza, che sono protagoniste del racconto fatto di immagini, esperienze visive, sensoriali che attraversano la storia dell’umanita? sottolineando come la partenza, la civilta? e la cultura sono strettamente legate alla terra".

La manifestazione è in programma da venerdì a domenica, dalle 9:30 alle 20:30 (ingresso 5 euro, abbonamento weekend 3 giorni: 10 euro; gratuito under 16).