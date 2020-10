San Martino per la prima volta senza fiera, ma un pasticciere crea il dolce dei "Becchi"

Per la prima volta il comune di Santarcangelo ha dovuto annullare la Fiera di San Martino lasciando tutti con l'amaro in bocca, ma la pasticceria Succi per ritrovare il 'gusto' di vivere in allegria questo tempo ha messo a punto il "dolce dei becchi".

Il dolce nasce dalla fantasia, dalla creatività e dalla voglia del pasticciere Andrea Succi di rendere omaggio, anche in maniera divertente, a Santarcangelo e alla Fiera di San Martino. La ricetta del dolce - a forma di corna - riprende un'antica ricetta della classica ciambella, unita però alla friabilità dei biscotti che preparava Dante Succi, pasticciere e padre di Andrea, già nel 1946. A tutto questo si aggiunge la golosità del cioccolato fondente in gocce. E se la Festa di San Martino quest'anno rimane 'in soffitta', da Succi ci sarà la possibilità di brindare, in tutta sicurezza, seduti a tavola con un buon bicchiere di vino e il gustoso Dolce dei Becchi.