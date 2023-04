Da Sarsina a Rimini per ritrovare il loro maestro oggi 98enne. La visita degli ex allievi che fa emozionare

Dopo aver ritrovato una vecchia foto di classe della prima elementare di Sarsina dell'ottobre del 1954, nell'agosto del 2018 un nutrito gruppo di questi ex bambini, decisero di ritrovarsi per un incontro conviviale. All'incontro partecipò anche il maestro di allora Emidio Del Governatore, che venne da Rimini a Sarsina guidando la propria auto alla bella età di 93 anni.

Dopo quella bella giornata si lasciarono con il proposito di rivedersi presto. Poi per il covid, e per gli acciacchi di quei bambini che oggi hanno 75 anni, l'incontro è sempre stato rinviato. Ma nei giorni scorsi, alcuni di loro, Fabrizio, Francesco, Giampiero e Tobia, a nome di tutti, si sono recati a Rimini in una struttura che ospita il Maestro Emidio oggi 98enne, per portargli la “Pagnotta di Sarsina “. Il maestro li ha accolti commosso, ma questo lo erano anche loro, ma pronto a ricordare persone e fatti di Sarsina, con una lucidità che ha sorpreso tutti, anche per una sua citazione in latino e intonando persino una canzone di tanto tempo fà “Vecchio Scarpone". Il periodo della visita è volato via in fretta con un ultimo saluto “arrivederci a presto Maestro".