Nuova selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”, vince Manuela da Santarcangelo

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Nell’area eventi del ristorante Pic Nic, lo storico ristorante di Bellaria Igea Marina (con i suoi 60 anni di attività, è sempre stato gestito da Alba Vergari e la sua famiglia), si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2024”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche), che rappresentasse la loro personalità.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Manuela Malagrida, 38 anni, mamma a tempo pieno, di Santarcangelo di Romagna, mamma di Aurora e Martino, di 9 e 3 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Maiana Rachiteanu, 46 anni, oss, di Rimini, mamma di Jasmine e Martina, di 11 e 6 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata ad Alessandra Radice, 70 anni, casalinga, di Cesenatico, mamma di Natalia di 46 anni.

Tutte le mamme premiate

“Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore” Paola Garcidi Almeida, 43 anni, cassiera, di Gambettola, mamma di Liam di 14 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Marianna Erriquez 43 anni, impiegata, di Buccinasco (MI), mamma di Sara e Luca, di 14 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” Cristina Soluti, 46 anni, impiegata, di Borgofranco d’Ivrea (TO), mamma di Antonio di 25 anni;

- “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” Marina Rossi, 47 anni, casalinga, di Borgo Maggiore (RSM), mamma di Bryan di 6 anni;

- “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” Jayfa Nisset Conti, 46 anni, cuoca, di Gemmano (RN), mamma di Gabriel e Samuel, di 16 e 4 anni;

- “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint” Antonella Burattoni, 65 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia di 43 anni;

- “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour” Claudia Sangiorgi, 70 anni, insegnante di lingue, di Marina Romea (RA), mamma di Umberto di 37 anni;

- “Miss Mamma Italiana Evergreen in Posa” Franca Pulvirenti, 63 anni, modellista, di Cesena, mamma di Valentina e Samuele, di 37 e 25 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, patron del concorso, e dalle Mamme Miss Serena Pagliarani e Laura Pascalone. Ospiti d’Onore, le Madrine di Miss Mamma Italiana, vale a dire le vincitrici di fascia nazionale del concorso, che hanno presentato un defilé di moda, con gli abiti dell’atelier di Valeria Valeri.