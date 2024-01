Una domenica dedicata per pulire dalla plastica la spiaggia della Regina dell'Adriatico

Be Kind, un brand dedicato alla diffusione di gentilezza nel mondo, è lieto di annunciare il suo prossimo evento: un Clean-up sulla splendida spiaggia di Cattolica, previsto per Domenica 21 Gennaio 2024. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cetacea di Riccione, non è solo un evento, ma un vero e proprio movimento per la cura dell'ambiente.

Cos'è esattamente un "Clean-up"?

Si tratta di un'attività comunitaria volta alla pulizia di aree pubbliche, in questo caso la nostra amata spiaggia. Durante un Clean-up, i cittadini si riuniscono per raccogliere rifiuti e detriti, contribuendo attivamente alla tutela e alla

salvaguardia dell'ambiente naturale. È un gesto semplice ma potente, che mostra come piccole azioni possano avere un grande impatto. I partecipanti si incontreranno alle ore 10 presso il Be Kind, in Via Carducci, 118. Qui, verranno forniti i guanti e i sacchi necessari per la raccolta dei rifiuti. Ricordiamo che l'evento è completamente gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano fare la differenza, grandi e piccini.

Michael Balleroni, fondatore di Be Kind, esprime il suo entusiasmo: "Partecipare a un Clean-up è un atto di gentilezza verso la nostra Terra e un modo per unire la comunità in un obiettivo comune. Invito tutti, residenti e visitatori di Cattolica, a unirsi a noi in questa giornata speciale. Insieme, possiamo rendere la nostra spiaggia un luogo ancora più bello e pulito". Questa giornata rappresenta un'occasione significativa per sensibilizzare sulla necessità di proteggere i nostri spazi naturali e per promuovere un senso di responsabilità collettiva verso l'ambiente.