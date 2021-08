Visita del prefetto in Valconca: tappe a Saludecio, Mondaino e Montegridolfo

I sindaci di Saludecio, Montegridolfo e Mondaino hanno accolto il prefetto Giuseppe Forlenza nelle sedi municipali insieme ad altri Amministratori e ad alcune realtà locali del tessuto economico, sociale e

culturale. Nei tre Comuni della Valconca il Prefetto ha avuto modo di apprezzare le bellezze dei luoghi e, soprattutto, l’enorme patrimonio storico-culturale che caratterizza quel territorio.

Nel corso dell’itinerario, il Prefetto ha potuto osservare a Saludecio i Murales dipinti per le vie, visitare il Museo Risorgimentale, il Museo di Arte Sacra. E, ancora il Museo della Linea dei Goti a Montegridolfo, la Sala “Clementina”, il Borgo antico. A Mondaino tappe al Museo paleontologico, alla mostra di ceramiche rinascimentali e la Sala del Durantino.

Nonostante i segni del Covid siano chiaramente incidenti e visibili, il Prefetto ha avuto modo di constatare la sussistenza di segnali di grande vivacità che vedono non solo le tradizionali aziende competere non di rado a livelli di eccellenza, ma anche le giovani generazioni primeggiare in settori, quali l’agricoltura, la viticultura, la componentistica industriale, l’informatica e via discorrendo anche su piani nazionali e internazionali. Il Prefetto ha ringraziato ciascun Sindaco dell’opportunità offertagli e ha manifestato il più vivo compiacimento per la capacità dell’intera comunità di saper custodire e valorizzare quanto di prezioso è nel territorio.