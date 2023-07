Aloe vera: proprietà, impieghi e come coltivare in casa il miracoloso alleato di bellezza

Appartenente alla famiglia delle Aloeaceae, l'Aloe Vera è una pianta che viene utilizzata come rimedio erboristico e fitoterapico sin da tempi antichissimi. Già gli Antichi Egizi, che la chiamavano “pianta dell'immortalità”, la adoperavano per curare più di cinquanta patologie diverse.

Continua oggi a crescere rigogliosa con le sue foglie verdi carnose lungo le coste del Mar Mediterraneo, in Africa e in America del Sud, e a essere apprezzata per le sue molte proprietà benefiche e i numerosi utilizzi che possiamo farne per supportare l'organismo, e prenderci cura della salute della nostra pelle e della bellezza dei nostri capelli.

Proprietà

Il gel trasparente che si ottiene dalle foglie di Aloe Vera è composto per il 95% da acqua, mentre il rimanente 5% è ricchissimo di enzimi, di vitamina B12, di ferro, di magnesio, di rame, di potassio, di zinco e di calcio. Tra le sue numerose proprietà vi sono:

proprietà antibatteriche - studi in vitro hanno dimostrato che l'Aloe ha proprietà antibatteriche contro alcuni organismi come lo stafilococco, lo streptococco, l'escherichia coli, il klebsiella.

- studi in vitro hanno dimostrato che l'Aloe ha proprietà antibatteriche contro alcuni organismi come lo stafilococco, lo streptococco, l'escherichia coli, il klebsiella. proprietà antisettiche - aiuta a rallentare o prevenire lo sviluppo di microbi

- aiuta a rallentare o prevenire lo sviluppo di microbi proprietà antimicotiche - contrasta le infezioni provocate da funghi, lieviti e muffe

- contrasta le infezioni provocate da funghi, lieviti e muffe proprietà antinfiammatorie - svolge un'azione antiflogistica che aiuta a ridurre o eliminare l'infiammazione

- svolge un'azione antiflogistica che aiuta a ridurre o eliminare l'infiammazione proprietà antiossidanti - contiene alcune sostanza che contrastano lo stress ossidativo

- contiene alcune sostanza che contrastano lo stress ossidativo proprietà immunomodulanti - stimola il sistema immunitario, grazie all'acemannano contenuto in essa

- stimola il sistema immunitario, grazie all'acemannano contenuto in essa proprietà gastroprotettive - il gel d'aloe assunto per via orale è in grado di aiutare in caso di gastrite e reflusso gastroesofageo

- il gel d'aloe assunto per via orale è in grado di aiutare in caso di gastrite e reflusso gastroesofageo proprietà lassative - può avere un'azione lassativa intensa, causata dagli antrachinoni contenuti in essa, cioè sostanze che favoriscono acqua ed elettroliti a livello intestinale

- può avere un'azione lassativa intensa, causata dagli antrachinoni contenuti in essa, cioè sostanze che favoriscono acqua ed elettroliti a livello intestinale proprietà lenitive della pelle - applicato a livello topico il gel d'aloe aiuta a lenire la pelle arrossata, irritata o scottata

- applicato a livello topico il gel d'aloe aiuta a lenire la pelle arrossata, irritata o scottata proprietà cicatriziali della cute - favorisce la guarigione delle ferite

Come utilizzarla?

A essere utilizzato è il gel d'aloe contenuto nelle foglie di Aloe Bardensis. Si può utilizzare a livello topico, applicandolo sulla pelle, oppure per via orale, bevendo il succo di aloe vera.

Se si ha una pianta a disposizione è possibile utilizzare direttamente il gel, tagliando una foglia e prelevandolo dal suo interno, per poi applicarlo sulla cute. Il gel d'aloe naturale in versione fai-da-te deve essere utilizzato in tempi brevi, preferibilmente subito, appena estratto, o nell'arco di due giorni, conservandolo in un barattolo sterile in frigorifero. Dalla pianta è possibile ottenere anche il gel d'aloe da bere, ma è raccomandabile preferire la versione industriale, che viene sottoposta a maggiori controlli qualitativi, così da scongiurare eventuali effetti collaterali.

Benefici nella beauty routine

L'Aloe Vera ha persino notevoli proprietà cosmetiche, che la rendono uno degli ingredienti naturali più amati da chi predilige una skincare routine dall'approccio clean.

Applicata sulla pelle svolge diverse azioni, da quella idratante adatta a ogni tipo di epidermide, fino ad aiutare a contrastare l'acne, e a donare sollievo alla pelle irritata. Sui capelli invece svolge un'azione riequilibrante, utile in caso di cute grassa e di forfora. Ma è anche un ottimo gel per fissare l'acconciatura e per definire i capelli ricci.

Quali impieghi su pelle e capelli?

Scottature - è sicuramente l'uso più noto che si possa fare di questo gel. Grazie alle proprietà lenitive e calmanti, è ideale da applicare sulla pelle che ha subito una scottatura solare. Prevenirla, però, è sempre meglio scegliendo le migliori creme solari e seguendo i nostri consigli di applicazione. Doposole - la pelle non deve per forza essere scottata per godere dei benefici dell'Aloe Vera, che, ricca di acqua e minerali, è in grado di donare idratazione immediata alla pelle dopo una giornata sotto al sole. Idratante per la pelle secca o disidrata - proprio grazie alla ricchissima quantità d'acqua che contiene, risulta essere una grande alleata per le pelle che hanno bisogno di idratazione intensa. Idratante per la pelle grassa - ma anche per le pelli caratterizzate da un eccesso di sebo e da impurità, donando loro un'idratazione adeguata attraverso il suo gel che non unge e si assorbe all'istante. Azione anti-imperfezioni - è un prodotto eccezionale se si ha la pelle acneica, con imperfezioni e punti neri, perché ha proprietà antibatteriche e antisettiche che purificano la pelle. E, in più, svolge anche un'azione cicatrizzante molto utile per far scomparire i segni dei brufoli. Fissante per sopracciglia - basta dotarsi di uno scovolino per pettinare e fissare le sopracciglia con il gel d'Aloe, e averle in ordine con un aspetto naturale. Styling per capelli - se amate usare il gel per capelli, soprattutto per definire i capelli ricci, o come prodotto per capelli corti, il gel d'Aloe Vera è una scelta amatissima con una formulazione a base di soli ingredienti naturali. Definisce i capelli mossi e li fissa a lungo, evitando l'effetto crespo. Impacco sul cuoio capelluto - applicato prima dello shampoo sulla cute, a contatto con le radici dei capelli, svolge un'azione antimicotica molto utile in caso di forfora, e riequilibrante in caso di capelli grassi.?

Come coltivare la pianta di Aloe Vera

Avere una pianta bella e rigogliosa sul nostro balcone non è difficile, è sufficiente prestare attenzione ad alcuni aspetti come:

Esposizione : di origine africana, ha bisogno della luce diretta e di un clima caldo e secco. La temperatura ideale oscilla tra i 18 e i 30 gradi. In inverno, poi, deve essere posizionata in un luogo riparato perché soffre gli sbalzi termici e il freddo eccessivo! L’acqua contenuta nelle foglie dell’aloe con temperature rigide congelerebbe causando la morte della pianta per shock termico;

: di origine africana, ha bisogno della luce diretta e di un clima caldo e secco. La temperatura ideale oscilla tra i 18 e i 30 gradi. In inverno, poi, deve essere posizionata in un luogo riparato perché soffre gli sbalzi termici e il freddo eccessivo! L’acqua contenuta nelle foglie dell’aloe con temperature rigide congelerebbe causando la morte della pianta per shock termico; Terreno : la pianta per svilupparsi al meglio deve essere piantata direttamente nel terreno, ma visto che in inverno non può essere esposta al freddo diretto, meglio coltivarla in un grande vaso. Il terreno ideale è quello leggermente acido e drenante, per questo è bene mettere sul fondo del vaso uno strato di ghiaia di almeno 2 o 3 centimetri per permettere all’acqua in eccesso di essere assorbita e non correre il rischio di far marcire le radici;

: la pianta per svilupparsi al meglio deve essere piantata direttamente nel terreno, ma visto che in inverno non può essere esposta al freddo diretto, meglio coltivarla in un grande vaso. Il terreno ideale è quello leggermente acido e drenante, per questo è bene mettere sul fondo del vaso uno strato di ghiaia di almeno 2 o 3 centimetri per permettere all’acqua in eccesso di essere assorbita e non correre il rischio di far marcire le radici; Innaffiatura: l’Aloe è una pianta che non teme la siccità, al contrario, meglio innaffiarla ogni quindici giorni facendo attenzione a non lasciare ristagni nel sottovaso perché l’acqua eccessiva potrebbe far marcire le foglie.

Come ricavare il gel d’Aloe

Le foglie grandi e carnose dell’Aloe permettono di ricavare un gel utilizzato soprattutto a scopo curativo. Per estrarlo, però, la pianta deve avere almeno 3 anni.

Ottenerlo è molto semplice, non si deve fare altro che recidere la foglia partendo dal basso, per poi inciderla con un coltello lungo il contorno. Una volta eliminata la parte con le spine non resta che tagliare in un punto della foglia e far uscire il gel. Per estrarre tutto il contenuto, possiamo dividere la foglia in due parti e con l’aiuto di un cucchiaio prelevare il resto.

Il prodotto può essere conservato in frigorifero, all’interno di un barattolo di vetro ben chiuso per circa due settimane.