Colpo di sole e colpo di calore: cosa sono, differenze e come contrastare i "bollenti" disturbi

Colpo di calore e colpo di sole non sono la stessa cosa. Le due parole sono spesso confuse o utilizzate tra loro come sinonimi, ma in realtà si tratta di due termini ben distinti che si riferiscono a disturbi differenti, entrambi diffusi con l'arrivo del caldo.

Con le temperature sempre più alte e torride tipiche della stagione estiva, è buona cosa imparare a distinguerli, soprattutto per intervenire prontamente nella maniera più corretta.

Cos'è il colpo di calore

Il colpo di calore si manifesta quando le temperature sono davvero molto alte (superano i 35 gradi e arrivano anche ai 40), quando non c'è ventilazione e l'umidità è a livelli elevati (60-70%). Sono queste condizioni che non permettono all'organismo di disperdere il calore attraverso la sudorazione e di mantenere la termoregolazione intorno ai 37 gradi centigradi. In questo caso c'è il rischio che il corpo vada in ipertermia provocando un malore.

I principali sintomi del colpo di calore sono:

debolezza e confusione

vertigini

arrossamento cutaneo

crampi

mal di testa

nausea o vomito

battito cardiaco accellerato

perdita di coscienza

Nel caso in cui si presenti un colpo di calore, è bene chiamare un medico e, nell'attesa che arrivi, distendere la persona a terra con le gambe verso l'alto cercando di far stare il soggetto in un luogo fresco e con un'adeguata ventilazione. Anche degli impacchi freddi possono aiutare a far scendere la temperatura corporea. Dopo che la persona ha ripreso coscienza, è bene farla bere ma a piccoli sorsi.

Prevenire un colpo di calore è possibile con alcuni accorgimenti:

evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde

bevendo molta acqua o bevande ricche di sali minerali

evitando pasti pesanti e consumare molta frutta e verdura

indossando abiti leggeri e traspiranti

Cos'è il colpo di sole

Colpo di sole o insolazione sono invece un disturbo differente provocato da altra cause. Quando il corpo viene esposto direttamente al sole, in particolar modo la testa, tutto l'organismo subisce un aumento della temperatura e può presentarsi, appunto, l'insolazione.

I principali sintomi del colpo di sole sono:

comparsa di eritema e bolle nelle parti esposte al sole

occhi arrossati con lacrimazione e fotofobia

sudorazione

comparsa di febbre

mal di testa

dolore nucale

stato confusionale

In caso di insolazione si consiglia di:

andare in un luogo fresco

mettersi supini con le gambe leggermente sollevate

bere molto

fare impacchi freddi nelle zone delle tempie, polsi, collo, caviglie

consultare un medico

Prevenire un colpo di sole si può con i seguenti accorgimenti: