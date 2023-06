Mango: proprietà e benefici del salutare frutto esotico

Il mango è un frutto tropicale appartenente alla famiglia botanica delle Anacardiacee, cui appartiene anche la pianta degli anacardi. È un frutto ricco di proprietà nutritive e benefiche, fonte naturale di vitamina A e C, fibre naturali, betacarotene, fibre alimentari e minerali come il potassio.

Ha un sapore generalmente dolce, in parte somiglia alla pesca, in parte all'ananas e presenta una forma allungata e ovale.La polpa è giallo-arancio, mentre la buccia varia dal giallo, all'arancio, al rosso. Si consuma crudo e a fette, sotto forma di succo di frutta o estratto e in cucina è spesso ingrediente principale per la creazione di dolci, gelati o granite. Questo frutto, con il proprio gusto dolce e particolare, è utilizzato sempre più frequentemente in cucina: insalate di verdure, insalate di riso sino alle pokè bowl, le insalate hawaiane tanto in voga in Italia.

Oltre ad essere particolarmente versatile e appettitoso, è anche ricco di proprietà benefiche.

Le proprietà del mango

Frutto esotico dolce, colorato e succoso, il mango è costituito per l’83% di acqua ed è ricco di sali minerali, tra cui magnesio, potassio, calcio, fosforo e zinco, fibre e vitamina A, E, B e C: 100 grammi di mango forniscono il 60 % del fabbisogno giornaliero di vitamina C, che protegge dai danni dei radicali liberi ed è fondamentale per la sintesi di collagene.

Un antiossidante naturale

Il mango è un frutto ricchissimo di vitamina C e polifenoli, soprattutto il lupeolo, antiossidanti che combattono i radicali liberi, prevenendo l'invecchiamento e proteggendo le cellule immunitarie dal loro danno ossidativo, e rafforzano il sistema immunitario, aiutando nella prevenzione di patologie degenerative e di alcune forme di tumore.

Il mango, inoltre, ha una buona quantità di fenoli, soprattutto acido gallico, dalle proprietà antimicotiche, antibatteriche e antivirali e anche di ?quercetina, nota per il suo elevato potere antiossidante e antinfiammatorio.

Alleato di vista e abbronzatura

Il colore giallo arancione del mango ricorda la forte presenza in questo frutto di vitamina A e carotenoidi, quali la luteina e la zeaxantina; questi ultimi sono utilissimi nel proteggere la pelle dai danni causati dai raggi solari, e, grazie alla loro attività provitaminica, si trasformano in vitamina A, che aiuta nella produzione di melanina ed è quindi fondamentale per ottenere una abbronzatura perfetta.

La vitamina A, inoltre, essendo presente nelle strutture della retina dell'occhio, supporta e migliora la vista, e una sua carenza può comportare secchezza oculare, deficit della visione notturna e altri problemi.

Depurante e diuretico

Grazie all’effetto diuretico di acqua e potassio, che favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso, il mango è il frutto perfetto per chi soffre di ritenzione idrica e cellulite. Contribuisce a depurare l’organismo e a contrastare l’ipertensione grazie alla capacità del potassio di riequilibrare i liquidi corporei, abbassando la pressione sanguigna.

Combatte la stitichezza

Il mango è particolarmente ricco di acqua e fibre, utilissime per promuovere la regolarità intestinale e contrastare la stipsi: agendo in maniera decisiva sulla peristalsi intestinale, infatti, migliora la funzionalità dell'intestino. Il consumo di fibre inoltre riduce l'incidenza di tumori intestinali. Questo frutto poi, contrasta la pesantezza di stomaco e aiuta la digestione, grazie alla presenza degli enzimi digestivi, che favoriscono il processo digestivo, in particolare delle proteine.

Rigenerante e ricostituente

Grazie alla presenza di numerosi sali minerali e vitamine, si può considerare il mango come un integratore naturale anti fatica. Combatte la stanchezza, è utile negli stati di convalescenza e stress fisico e costituisce un’importante fonte di energia. Inoltre, il consumo regolare di mango viene consigliato a chi soffre di irritabilità e nervosismo, essendo considerato un potente antistress.

Un aiuto nella prevenzione dei tumori

Le considerevoli proprietà antiossidanti, date soprattutto dalla presenza del lupeolo, del beta-carotene e della vitamina C, rendono il mango un grande alleato nella prevenzione dei tumori, in particolare quello al seno, alla prostata e al colon.