9 piante che attraggono energia positiva in casa (e allontanano quella negativa)

Piante che attraggono energia positiva, e allontanano quella negativa. Da collocare in casa per le loro funzioni decorative (sono molto belle) ma anche per aiutare ad attirare le vibrazioni positive e la fortuna di chi abita nella casa . Secondo il Feng Shui (antica arte cinese che ricerca l’armonia nell’ambiente domestico, nella disposizione dell’arredamento, delle luci, del letto, delle piante e di tutto quello che compone un appartamento.a seconda delle loro specifiche proprietà), queste piante hanno qualità protettive, purificano l’aria e rinnovano le energie, oltre ad attirare emozioni positive.

Ecco le 9 piante che attraggono energia positiva ad assorbire (e allontanare) l’energia negativa in casa . E ad abbellire i vostri spazi di vita.



1. Aloe Vera

Una delle piante che assorbono le energie negative in casa è l’aloe vera, un esemplare che è noto per attirare fortuna e prosperità ovunque si trovi in casa. Si pensa che quando questa pianta cresce forte e vitale è perché attira la fortuna, se appassisce invece è perché ci ha protetto assorbendo energia negativa, quindi deve essere rinnovata.



2. Timo

Il timo è un’altra pianta che aiuta ad assorbire le energie negative, ed è stato utilizzato fin dall’antichità per ripulire gli spazi dalle cattive vibrazioni. Considerata una pianta depurativa, previene gli incubi e favorisce l’autostima. Avere una pianta di timo in casa garantisce la protezione dell’abitazione e ed dei suoi inquilini.



3. Cactus e piante grasse

Sebbene sia noto che i cactus e le piante grasse possono neutralizzare le radiazioni dei dispositivi elettronici, la loro più grande virtù è quella di attrarre energia positiva. A questo scopo, possono assorbire l’energia negativa e allontanare sentimenti negativi come l’invidia e persino tenere lontane le persone con cattive intenzioni.

4. Menta

La menta è una delle piante ideali per attirare le vibrazioni positive in qualsiasi ambiente, poiché combatte le vibrazioni negative e disturbi come l’insonnia. Il suo potere di assorbimento delle energie negative aiuta anche a migliorare la comunicazione in casa.

5. Lavanda

Oltre ad avere una profumazione molto gradevole, la lavanda è perfetta per purificare l’energia della casa, in quanto può assorbire i pensieri e le emozioni negative degli altri. Questa pianta, quindi, è in grado di neutralizzare tutti i tipi di energie negative in qualsiasi spazio.

6. Eucalipto

Un’altra pianta che assorbe le energie negative è l’eucalipto, consigliato per le aziende o gli uffici, dal momento che è una pianta che attira la prosperità e aiuta a dormire bene, oltre a liberare gli spazi dalle energie pesanti.



7. Ruta

La ruta non viene utilizzata solo negli infusi , ma è considerata protettiva, in quanto allontana la negatività e la assorbe per trasformarla in energia positiva, per cui si consiglia di averla in casa.