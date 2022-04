Dal ritorno del Concertone alla festa del cinema, una giornata del 1° maggio all'insegna delle iniziative

Dal weekend del primo maggio al conto alla rovescia per l’adunata degli alpini. Una settimana ricca di appuntamenti all’insegna della musica, del cinema, della cultura, dello sport e degli appuntamenti fieristici che si conclude con l’arrivo delle penne nere in città. Si parte con il cinema che fino al 1° maggio vede in scena a Rimini La Settima Arte - Cinema e Industria, la festa del cinema di Rimini con un ricco programma di eventi gratuiti, fino al premio “Cinema e Industria” assegnato ad honorem al regista e premio Oscar Giuseppe Tornatore da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati.

Rimini celebra la festa dei lavoratori con il concertone del 1° maggio: al Parco XXV Aprile va in scena il Marecchia Dream Fest (30 aprile e 1 maggio), che è al tempo stesso una maratona musicale e un evento di piazza capace di coinvolgere un po’ tutte le età. In questa occasione anche il Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini riapre al pubblico con un concerto gratuito in cui si esibiscono gruppi musicali locali.

Continuano le opportunità per scoprire un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d’arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli. I City Tour di VisitRimini prevedono per sabato 30 aprile Rimini Curiosa, una passeggiata per bambini e famiglie alla ricerca di un volto inedito della città.

Non mancano gli appuntamenti con il teatro, la musica e la cultura. Dopo l’esilarante happening comico con Paolo Ruffini e gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius il 28 aprile al teatro Galli, sabato 30 aprile va in scena lo spettacolo di strada ‘Come crepe nei muri’, frutto di un lungo percorso creativo del Teatro Due Mondi in collaborazione di Senza Confini, laboratorio di teatro partecipato comunitario, al Ceis di Rimini. Mentre, in occasione della giornata internazionale del jazz, il Rimini Jazz Club propone un appuntamento dedicato alla melodia: dal raffinato mistero di Ellington all'eleganza di Berlin, dall'ironico romanticismo dei brani di Rodgers and Hart alle note accattivanti di Porter e a quelle maestose di Gershwin.

Il 4 maggio al teatro degli Atti Romano Prodi incontra eccezionalmente il pubblico e presenta il libro 'Le immagini raccontano l’Europa'. Dal 4 al 6 maggio i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero si incontrano alla Fiera di Rimini in occasione di Macfrut. Da giovedì 5 maggio Rimini diventa la capitale degli Alpini. La città è pronta ad accoglierli e ad intrattenerli con visite guidate dedicate alla scoperta della città, esperienze per conoscere le tradizioni gastronomiche, la vita all’aria aperta e l’entroterra. Infine, la DMC VisitRimini organizza anche escursioni in giornata alla volta dei tesori d’arte offerti dalla Romagna.

Durante il periodo dell’Adunata con l’apertura di 4 Uffici Iat: Parco Fellini, Piazza Marvelli, Stazione e Visitor Center per accogliere ed assistere i partecipanti e i loro accompagnatori.