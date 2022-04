200 giovani giuristi da tutta Italia a Rimini per l'assemblea nazionale di Elsa

Elsa Italia ha scelto Rimini per la sua 69esima Assemblea Nazionale e da giovedì 28 aprile a domenica 1 maggio la città ospiterà un evento che raccoglierquasi 200 giovani giuristi provenienti dalle 30 Sezioni Locali italiane di Elsa, The European Law Students’ Association. Indipendente, apartitica, non governativa, aconfessionale e senza scopo di lucro, Elsa nasce per completare la formazione degli studenti in materie giuridiche, colmando il divario tra il mondo universitario e quello lavorativo. In Italia l’Associazione, nata nel 1988, festeggia i 35 di attività; a livello internazionale opera sin dal 1981 e oggi consente di connettere in un unico grande Network più di 40.000 soci, tra studenti e neolaureati, in 43 Paesi europei, sotto un’unica vision “un mondo giusto, in cui ci sia rispetto per la Dignità Umana e la Diversità Culturale”.

L’Assemblea Nazionale è un appuntamento vitale per Elsa Italia, in quanto in tale sede non solo vengono svolti workshop di formazione, ma anche discussioni e votazioni inerenti al funzionamento dell’associazione, in primis l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale per l’anno scolastico 2022/2023. Tutto alternato a momenti di convivialità attraverso cui i partecipanti potranno conoscere meglio l’eccellenza artistica, architettonica, culinaria e culturale del territorio romagnolo, scoprendo le bellezze della città di Rimini e degustando piatti tipici.

A dare l’avvio ai lavori, giovedì 28 aprile, sarà la Conferenza di Apertura dal titolo “Blue Economy: la sostenibilità arriva dal mare”, tematica scelta per le caratteristiche del territorio e sentita dalle realtà locali in programma a partire dalle 14.30 pall’Hotel Continental. Sarà inoltre possibile seguirne la diretta streaming tramite la pagina Facebook di Elsa Italia e su YouTube sul canale di Europe Direct della Romagna.

L’evento e la Conferenza in particolare hanno ricevuto il sostegno e il supporto dd diverse realtà, il patrocinio del Comune di Rimini, la compartecipazione di Romagna Acque-Società delle Fonti e del prezioso contributo dello studio legale Gianni & Origoni; la Conferenza rientra altresì tra i progetti pubblicizzati dallo Europe Direct della Romagna in occasione dello European Maritime Day che si terrà a Ravenna nel mese di maggio.