C'è tempo fino all'8 gennaio per visitare il Presepe di sabbia, un classico del Natale romagnolo

C'è tempo fino all'8 gennaio per visitare il Presepe di sabbia a Torre Pedrera. L'installazione si trova all'altezza del bagno 65. Sulla spiaggia di Torre Pedrera è tornato il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, all’interno di una struttura coperta (10 metri per 4 metri). Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini.

Il presepe è stato inaugurato venerdì 23 dicembre. Orario di apertura dalle 9 alle 18,30 circa. Anche quest’anno di fianco al Presepe è stata allestita una struttura dove alla sera si tengono tombole per grandi e piccoli con tanti ‘gustosissimi’ premi.