Il cammino delle donne per la dignità del lavoro, l'8 marzo della Cgil nel ricordo di Anna Pizzagalli

A testa alta: il cammino delle donne per la dignità del lavoro in provincia di Rimini. Cgil Rimini, con il sindacato pensionate e pensionati Spi, mette al centro dell’8 marzo 2024 le storie delle donne che in provincia di Rimini hanno determinato, con il loro lavoro ed impegno sociale, l’avanzamento dell’intera società. Alle ore 10 di venerdì 8 marzo, nel salone Adriano Polverelli della Camera del Lavoro di Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30) si terrà una tavola rotonda, moderata dal giornalista di Teleromagna Mirco Paganelli. La discussione ruoterà attorno al tema delle testimonianze, a partire da quelle orali raccolte dalla ricercatrice Zoe Battagliarin, che ha sviluppato una tesi proprio a partire dai racconti delle lavoratrici stagionali riminesi.

Parte delle testimonianze saranno reinterpretate durante la mattinata dall’attrice Tamara Balducci. Alla tavola rotonda prenderanno parte anche la vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini, la responsabile del coordinamento donne Spi Milena Benvenuti, Anna Salfi per la Fondazione Argentina Altobelli, Patrizia Maestri di Spi Cgil Emilia-Romagna, Marina Raganini (storica delegata sindacale dell’industria tessile Ball) e la segretaria generale Cgil Rimini Francesca Lilla Parco. Durante la mattinata saranno anche proiettati brevi video legati alla storia riminese, inoltre in Camera del Lavoro sarà allestita l’esposizione di alcune fotografie di Giovanni Aureli, il cui sguardo ha colto sotto vari aspetti l’impegno sindacale delle donne riminesi.

Anna Pizzagalli: un parco dedicato alla prima donna dirigente sindacale della provincia di Rimini. Venerdì 8 marzo, alle ore 12, Cgil Rimini prenderà parte alla cerimonia organizzata dal Comune di Rimini per l’intitolazione del parco “Anna Pizzagalli”; si tratta dello spazio verde tra via Caduti di Marzabotto e via Francesco Baracca. Alla cerimonia prenderà parte l’assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni. La figura di Anna Pizzagalli (1931-2004) è stata riscoperta e valorizzata nel 2023, nell’ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Camera del Lavoro di Rimini, grazie alla ricerca condotta da Gianluca Calbucci. Anna Pizzagalli è stata la prima donna a ricoprire un incarico di direzione sindacale in provincia di Rimini, essendo stata Segretaria generale Filcams Cgil dal 1960 al 1969. Anna Pizzagalli, iscritta al Pci fin dal 1950, ricoprì anche l’incarico di delegata sindacale, Consigliera comunale ed Assessora del Comune di Cattolica.

“Perché non mi chiami?”: Un pomeriggio dedicato alla cultura del rispetto fin dall’infanzia. Venerdì 15 marzo dalle ore 16:15, in CGIL Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30). Introdurrà l'incontro Milena Benvenuti, seguiranno gli interventi di Chiara Bellini (Vice Sindaca di Rimini), Claudia Cicchetti (Pari opportunità Cgil Rimini) e Paola Monaco (Associazione Noi liberamente insieme – Progetto Itaca). Si proseguirà con la presentazione del libro “Perché non mi chiami?” di Laura Oppioli, a cura dell'autrice, intervistata da Marina Ercoles. Il pubblico potrà poi fare domande. L'iniziativa è ad ingresso libero ed è promossa da Spi Cgil Rimini, Crisalide, Noi liberamente insieme - Progetto Itaca, La Casa delle Donne, I Posti delle Fragole, Cgil Rimini, Rete Donne Rimini.