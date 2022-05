Dopo due anni di stop forzato, oltre mille atleti per l'International Tchoukball Festival

Dopo due anni di forzata sospensione a causa della pandemia, sulla spiaggia di Viserba torna l?International Beach Tchoukball Festival con i suoi 1.100 partecipanti da tutto il mondo. Un festival che arriva alla diciottesima edizione e diventa maggiorenne, un?occasione per scoprire ? dal 13 al 15 maggio - uno sport che unisce spettacolarità, fair-play, agonismo e amicizia. Migliaia di ragazze e ragazzi, adulti e giovani da tutto il mondo, appassionati di tchoukball si ritrovano dal 2003 sulla sabbia viserbese. All?inizio erano un centinaio di appassionati e qualche campo, ora sono 1100 i partecipanti, suddivisi in 100 squadre, che si incontreranno senza interruzione in circa 1000 partite disputate sui 20 campi ospitati dagli stabilimenti balneari Bahia Rico's Cafè (bagni 35-36), Playa Tamarindo (bagni 30-34) e Marinagrande (bagni 24-29). Il Tchoukball, arrivato in Italia una ventina d?anni fa, è uno sport di squadra che unisce elementi della pallavolo, della pallamano e della pelota basca mantenendo una forte connotazione educativa e di fair-play. Insomma, un bel modo, dopo il Paganello, per proseguire la stagione degli sport ?on the beach? e per dare il via a una nuova settimana riminese con tante ?cose da fare? fra sport, musica, cinema e cultura.

Tra gli appuntamenti sportivi c'è anche la sesta tappa del torneo Open di Padel, che si terrà a Rimini nello stesso week-end nei campi di Lungomare Tintori, mentre la podistica a carattere agonistico e non agonistico organizzata da A.S.D. Golden Club, domenica 15 maggio. Tante sono anche le opportunità per mantenersi in forma per gli amanti dello sport e dell?aria aperta, inoltre nel mese di maggio l?entroterra di Rimini apre le porte alle Fattorie didattiche, per un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.