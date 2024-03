A 90 anni gestiva la prostituzione in un residence, arrestato dalla Municipale

E' scattato all'alba di venerdì il blitz della Municipale di Rimini che ha portato all'arresto di due persone accusate di agevolare la prostituzione in un residence di Marina Centro. A finire in manette un 90enne che, secondo le indagini, per 20 anni ha gestito la struttura pretendendo affitti esorbitanti dalle ragazze che esercitavano il mestiere più antico del mondo. Oltre all'anziano è stato arrestato anche un 27enne di origini campane che, dal 2021, era subentrato nella gestione della struttura. Indagati a piede libero, invece, la moglie e i due figli del 90enne.

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, era partita nel 2020 facendo emergere come gli indagati chiedessero fino a 2mila euro al mese per affittare stanze e mini appartamenti in pessimo stato di conservazione alle lucciole. Secondo le accuse il gruppo, che dovrà rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, era guidato dall'anziano che si avvaleva della collaborazione di una serie di persone di fiducia per controllare l'andirivieni di clienti e le ragazze dalle quali avrebbe preteso anche prestazioni sessuali gratuite.

Secondo quanto emerso nelle strutture ricettive, che sono finite sotto sequestro su ordinanza del gip Vinicio Cantarini, nel corso delle indagini gli inquirenti della Municipale avrebbero accertato come l'andirivieni di persone in cerca di sesso a pagamento fosse particolarmente vorticoso tanto che in pochi giorni sono stati identificati oltre 60 clienti. L'attività di prostituzione, inoltre, sarebbe andata avanti anche nel periodo del lockdown dovuto alla pandemia di Covid.