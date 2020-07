A caccia di stupefacenti nel parco Murri, durante il week end 8 denunciati

E' di 8 persone denunciate a piede libero per vari reati il bilancio del fine settimana dei carabinieri di Rimini che, in particolar modo, hanno controllato la zona di Marebello. Ad essere deferiti alla magistratura sono stati un riminese 20enne, accusato di spaccio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, sorpreso a ridosso della stazione ferroviaria riminese mentre cedeva una dose da 5 grammi di marijuana a un 22enne con quest'ultimo che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. La successiva perquisizione dello scooter del pusher ha poi permesso di trovare ulteriori grammi 26 del medesimo stupefacente suddiviso in due dosi, nonché un coltello a serramanico ed un tirapugni. Dovranno rispondere di furto aggravato un algerino 49enne e un marocchino 27enne col primo che ha rubato lo zaino a un turista milanese intento a cenare in un locale di piazzale Beccadelli mentre, il secondo, a rubare un costume in un negozio di articoli sportivi. Un cittadino senegalese 25enne, invece, è stato controllato all'interno del parco Murri risultando inottemperante al decreto di espulsione emesso dalla Questura di Bologna e quindi denunciato per per inosservanza della legge sull’immigrazione. E' quella di ricettazione l'accusa per un marocchino 34enne che, controllato in viale regina Margherita, è stato trovato in possesso di un monopattino risultato rubato. Più grave la situazione di un salernitano 21enne trovato alla guida di un camper sprovvisto della patente in quanto mai conseguita; per il ragazzo è scattata anche la recidiva in quanto negli ultimi 2 anni era già stato fermato per lo stesso reato.

I controlli sulle strade, effettuati con 14 posti di blocco lungo le principali arterie della città, hanno visto venire identificate 98 persone e fermati 77 mezzi. Sono state 2 le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti in quanto trovati in possesso di modiche quantità di droga.