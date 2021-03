A Montegridolfo il vicesindaco si dimette: le nuove nomine

Silvano Morotti ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio nonché da Vicesindaco del Comune di Montegridolfo. Per motivi di salute, Morotti non potrà essere presente per qualche mese, proprio in coincidenza dell’attuale situazione emergenziale e il suo senso civico, ha prevalso sul mandato ricevuto nel 2019. "Per il bene dell’intera Comunità di Montegridolfo -spiega Morotti- ho capito che a causa della mia assenza forzata, avrei potuto creare dei rallentamenti nell’azione amministrativa e, in un momento così importante per il futuro di Montegridolfo, ho preferito restituire le deleghe".

Il Sindaco Lorenzo Grilli comprendendo la situazione, ha ringraziato Silvano Morotti sia per il suo operato (già iniziato nel 2014 con la precedente amministrazione), sia per l’assiduo contributo umano, che ha rafforzato la stima e l’amicizia reciproca. Accettando le dimissioni il Sindaco Grilli ha voluto concretizzare la gratitudine

verso Morotti con un segno di “fair play” quasi calcistico: come viene ritirata la maglia di un campione, così sono state ritirate le deleghe senza riassegnarle. In considerazione del minore impegno richiesto, Silvano Morotti resta comunque Consigliere Comunale. Successivamente all’interno della Lista Civica Unitaria (la lista di sostegno al Sindaco Grilli) si sono individuate le priorità da affrontare e conseguentemente, le figure che per praticità ed esperienza, potranno raggiungerle. Anche per il rispetto della volontà popolare a suo tempo espressa, il Sindaco Grilli ha nominato Elia Uguccioni Assessore con delega ai Servizi Sociali, Volontariato, Scuola e Servizi Educativi, Politiche Giovanili e Associazionismo e, l’Assessore Marco Musmeci

Vicesindaco del Comune di Montegridolfo.