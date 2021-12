A Natale un regalo alternativo: dona un pezzo di foresta amazzonica

LetItTrees è un progetto vero e trasparente che nasce dall’idea di creare l’opportunità di regalare la salvaguardia dell’Amazzonia. Sulla piattaforma www.letittrees.com con pochi clic è infatti possibile adottare metri quadrati di foresta in Amazzonia a prezzi alla portata di tutti: si parte da 9 euro. Dopo il lancio avvenuto a Ecomondo, sono stati adottati 195.000 mq di foresta da oltre mille persone e 10 milioni di mq da imprese. Dopo aver compilato il form di acquisto, si riceve un attestato con le coordinate del lotto adottato; il qr code consente di visionare l’autentificazione federale, con il timbro dell’INCRA del Tocantis. L’attestato di adozione diventa così un regalo originale, emozionante e allo stesso tempo sostenibile e funzionale alla salvaguardia del polmone verde del Pianeta. Il costo delle adozioni è una tantum. Le adozioni hanno validità fino al 2050.



L’Amazzonia perde ogni anno 10.000 chilometri quadrati di foresta e l’unico modello business conosciuto in quei territori è la deforestazione. LetItTrees vuole invertire il modello: coinvolgendo le popolazioni indios locali, vuole rallentare, fermare e, finalmente, invertire il trend del disastro ecologico e culturale in corso. In sintesi, l’obiettivo di LetItTrees è far sì che conservazione e tutela diventino fonte di business maggiore rispetto alla deforestazione, generando quindi, verso le popolazioni locali coinvolte, un’economia che prima non c’era. LetItTrees ha ottenuto in concessione 102.780 ettari di territorio di foresta amazzonica situata nel comune di Lagoa da Confusão, nella mesoregione occidentale dello stato di Tocantins, in Brasile. La scelta del Tocantins non è casuale: è lo stato brasiliano che presenta le aree a più rischio di deforestazione, in quanto periferiche e più vicine alle vie di comunicazione.





I proventi dalle adozioni vengono in questa fase investiti sia nella promozione del progetto, che punta a tutelare più foresta vergine possibile, sia in progetti speciali sui territori da preservare. Quindi una parte degli investimenti riguardano la dotazione di satelliti dedicati sia per il controllo delle aree, sia per il check ambientale, nonché la creazione, con relativa formazione, di brigate antiincendio, mettendo a disposizione attrezzature e mezzi adeguati. Altre risorse invece andranno a interessare la ristrutturazione della scuola che fa riferimento all’attività didattica dei bambini del villaggio di Txuode, la rigenerazione dei servizi igienici comuni del villaggio di Txuode, l’attività di educazione ambientale e formazione sull’agricoltura sostenibile alle famiglie di indios e l’inizio dell’attività di apicoltura, capace di sia generare ulteriore economia alle famiglie residenti, sia di essere strumento efficace per la rigenerazione della flora.