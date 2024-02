Abbigliamento, diventare tecnico di campionario. Al via un nuovo corso gratuito alla Gilmar

Si intitola “Tecnico di campionario maglieria tra artigianalità, nuove tecnologie e processi sostenibili”, il nuovo corso promosso dalla scuola del Cercal per formare figure chiave nel settore abbigliamento, in grado di sviluppare forma e struttura di un capo da collezione maglieria e realizzarne il campione, individuando le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di riproduzione.

Il Corso è gratuito - finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 (Operazione Rif. PA 2023-20368/RER approvata con DGR n. 133 del 29/01/2024) - consta di 500 ore (300 teorico-pratiche e 200 in azienda) per 12 posti disponibili.

Lo svolgimento è a San Giovanni in Marignano presso Gilmar Divisione Industria, azienda partner del progetto insieme ad Aeffe, Aesse Project, Abraham Industries, Maglificio DA.NI., Maglificio EMMECI, Vulpinari.

Il termine ultimo delle iscrizioni: 5 aprile prossimo. Al corso possono prendere parte giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del titolo di studio o qualificazione non inferiore al IV livello EQF (ad es.: diploma superiore, certificazione IFTS, ecc.), residenti in Emilia-Romagna.

Ai partecipanti al termine del percorso viene rilasciato il Certificato di Qualifica Professionale “Tecnico di campionario maglieria”.

Il 18 marzo alle ore 15.30 presso l’azienda Gilmar a San Giovanni in Marignano si terrà un incontro di presentazione e di orientamento, aperto a tutti gli interessati. Tutti i dettagli sui contenuti della formazione e sulle modalità di accesso al corso sono presenti sul sito web del Cercal, www.cercal.org/corsi Per informazioni, orientamento e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 (Monia Lomonico) formazione@cercal.org