Accessibilità in spiaggia, in zona Beky Bay annunciati interventi per 117 mila euro

Si svolgerà lunedì 2 ottobre, alle 10.30 presso il Palazzo del Turismo, un incontro pubblico in cui verrà presentato il progetto regionale “In Emilia Romagna c'è una vacanza per me”, con un focus su aspetti dell’iniziativa e opportunità che riguardano Bellaria Igea Marina.

Si tratta di un progetto presentato dalla Regione e approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità, nel contesto del quale è previsto un budget complessivo di 1.760.000 euro: risorse destinate alla riviera emiliano-romagnola per favorire il turismo accessibile e sostenere gli operatori turistici, i servizi e le strutture che decideranno di occuparsi di questo segmento turistico. I partner tecnici del progetto sono Apt Servizi ed il Centro europeo di ricerca e promozione dell'accessibilità (Cerpa), rispettivamente in relazione alla parte di comunicazione e promozione da un lato, e dall’altro per quanto attiene alla cultura dell’inclusione sociale, anche negli specifici risvolti relativi alla rimozione delle barriere architettoniche.

Proprio gli operatori del settore ricettivo sono i principali portatori di interesse dell’incontro pubblico di lunedì, intitolato “Turismo accessibile. Un’opportunità per le imprese della Romagna”. Nell’occasione, saranno illustrati gli obiettivi del progetto, di cui è parte integrante la sistematizzazione di tutte le informazioni utili ai turisti, grazie ad un censimento delle strutture, dei servizi sanitari e di tutte le opportunità legate a cultura, tempo libero e sport a disposizione delle persone disabili. Ad aprire i lavori, saranno i saluti istituzionali del sindaco Filippo Giorgetti, con fine dell’incontro previsto per le 12.15 circa.

Inclusività

L’inclusività e il sostegno alle persone fragili ha rappresentato in questi anni un tema chiave dell’azione amministrativa a Bellaria Igea Marina. Anzitutto in ambito scolastico, con il Comune di Bellaria Igea Marina che accompagna a 360 gradi tutti i suoi bambini e i ragazzi disabili, 80 nel complesso, nei rispettivi percorsi di formazione: oltre 700.000 euro la quota stanziata allo scopo per l’anno educativo appena iniziato, cui si aggiungono 150.000 euro di risorse comunali - a integrazione del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA) - funzionali al sostegno degli 81 utenti adulti a carico dei Servizi Sociali nell’area disabilità. Impegno che interessa anche il fronte dei lavori pubblici, nel quale tutti gli interventi riportano una particolare attenzione in ottica di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche. Da segnalare, sotto questo punto di vista l’azione che interesserà presto l'area della spiaggia libera in zona Beky Bay, con il miglioramento strutturale dell'ingresso e la realizzazione, in tempi utili per la stagione estiva 2024, di accessi attrezzati con passerelle, docce e servizi igienici utili ai cittadini disabili, con prevista fornitura di ausili che permetteranno a questi utenti di poter raggiungere il mare: per un investimento di circa 117.000 euro.

Meritevole di essere sottolineato poi il profondo intervento di ristrutturazione, cofinanziato dalla Regione, che riguarda l’immobile confiscato alla criminalità organizzata di via Baldini, dove grazie a uno stanziamento importante di 450.000 si stanno ricavando appartamenti inclusivi che accoglieranno cittadini disabili, favorendone l’autonomia e la qualità della vita. Ultima ma non per importanza, la menzione circa l’opera di rinnovamento delle attrezzature per i più piccoli in aree e parchi pubblici, che solo nell’ultimo anno ha visto l’Amministrazione impegnare oltre 40.000 euro per l’acquisto di nuovi giochi inclusivi, che garantiscano a tutti i bambini pari opportunità di divertimento e socializzazione.