Accoltellamento alla stazione, la vittima ferita per questioni di droga

Serata di sangue alla stazione ferroviaria di Rimini dove, nella serata di venerdì, si è consumato l'ennesimo accoltellamento. A rimanere ferito è stato un ragazzo pesarese 35enne, raggiunto da un fendente alla spalla, con l'aggressore che è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto ricostruito la vittima avrebbe avuto una discussione con un giovane di colore per questioni legate agli stupefacenti. I due si sono messi a discutere davanti al fast food fino a quando lo straniero ha estratto la lama che ha colpito il rivale alla spalla per poi scappare. Il ferito, nonostante il colpo ricevuto, ha avuto la forza di prendere il treno per raggiungere Pesaro ma una volta arrivato nella città marchigiana è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Vista la natura della ferita è stata allertata la polizia di Stato e, messo alle strette, il 35enne ha raccontato l'intera vicenda. Sono in corso le indagini del personale della Questura di Rimini per ricostruire l'aggressione e cercare di individuare l'accoltellatore.