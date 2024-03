Acquedotti, strade e marciapiedi completamente rinnovati in un’ampia area dell’Abissinia

Al via entro l’autunno i lavori per il nuovo Lungomare Sud e la riqualificazione completa di un’intera area dell’Abissinia. Poi ancora la sistemazione di strade e marciapiedi, il miglioramento del decoro urbano, del verde e dell’illuminazione dei parchi. Il potenziamento della sicurezza attraverso investimenti in uomini e mezzi. Sono i piani annunciati dalla sindaca Daniela Angelini e dai componenti della giunta comunale che, in un affollatissimo bar Caracas di viale San Martino (presenti circa cento persone), hanno incontrato i residenti e gli operatori della zona Abissinia in occasione della terza tappa di #riccionepartecipa, il viaggio dell’amministrazione comunale nei quartieri della città. Tantissime le domande dal pubblico presente in sala, in particolare sul futuro delle Terme e delle cosiddette aree Ceschina.

Il nuovo Lungomare Sud: lavori al via entro l’autunno

La sindaca Daniela Angelini ha presentato le opere previste per il quartiere Abissinia a partire dal nuovo lungomare. “Un’opera fondamentale e che vogliamo fortemente - ha sostenuto - che renderà più bello e sostenibile questo quartiere, andando a potenziare la mobilità dolce e a valorizzare il verde, come è nei nostri obiettivi”. I lavori per il Lungomare Sud prenderanno il via in autunno per una spesa complessiva di circa 1 milione e 600mila euro a cui si aggiungeranno gli investimenti dei privati per la parte di propria competenza. Sul lungomare, tra piazzale Marinai d’Italia e il confine con Misano Adriatico, verrà realizzata (sul tracciato della ciclovia Adriatica) una pista ciclopedonale protetta dalle auto e particolarmente ricca di verde.

“Con questo intervento - argomenta ancora la prima cittadina - andremo a completare il rifacimento di tutto il waterfront della città, una delle aree più qualificanti di Riccione”. L’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli ha precisato che “si tratta di un intervento che verrà realizzato in collaborazione con il Club del Sole, attraverso un importante sforzo comune da parte di pubblico e privato, una sinergia in cui questa amministrazione crede molto”.

Il rifacimento di acquedotto, strade e marciapiedi

Un altro intervento rilevante riguarderà la riqualificazione completa dell’area dell’Abissinia fino a viale Cellini. Entro il 2024 in quest’area verranno aperti i cantieri per il rifacimento di tutto l’acquedotto (al momento in cemento-amianto), di tutti gli asfalti e dei marciapiedi ammalorati. Un intervento di bonifica dell’apparato radicale degli alberi, causa di ammaloramento degli asfalti e dei marciapiedi, verrà effettuato entro l’anno lungo viale Da Verrazzano nel tratto compreso tra viale Colombo e la Rotonda delle farfalle. “Come in ogni zona di Riccione - ha aggiunto Daniela Angelini, ringraziando per la numerosa partecipazione all’incontro -, siamo costretti a intervenire per ripristinare strade e marciapiedi, partendo dalle situazioni di maggiore degrado”.

L’amministrazione comunale interverrà poi nel parco compreso tra viale Vespucci e viale Cellini per potenziare l’illuminazione pubblica.

Abissinia da valorizzare per il turismo

L’assessore al Turismo Mattia Guidi, spiegando il piano di lavoro del settore in sinergia con gli altri dell’amministrazione e piani nel breve, medio e lungo termine, ha sottolineato l’importanza della zona Abissinia che, “insieme al quartiere Alba, è quella a maggiore concentrazione turistica”. L’amministrazione, ha annunciato l’assessore, “sta compiendo uno sforzo per fare vivere e rendere ancora più attrattive, attraverso gli eventi, le zone, come questa dell’Abissinia, in cui sono presenti i turisti e gli hotel”.