Addio all'impreditore Ramberti, il ricordo di Confartigianato e Petitti: "Ci lascia un grande repubblicano"

Riminese in lutto per la scomparsa dell'imprenditore Giancarlo Ramberti, impegnato nel settore della tipografia/editoria. Nato nel 1939, 82 anni, Giarcarlo è morto dopo una lunga malattia. "La Confartigianato di Rimini ha avuto la fortuna di aver goduto per decenni della straordinaria qualità personale e imprenditoriale di Giancarlo Ramberti - è il messaggio di cordoglio -. Giancarlo è stato protagonista di tante iniziative, consigliere prezioso, uomo d’impresa sempre lucido e concreto. Con la sua azienda ha contribuito al progresso economico del territorio, con la sua umanità ci ha donato un’amicizia che resta fra i tesori preziosi della storia dell’associazione. Confartigianato Imprese Rimini lo piange insieme alla città e abbraccia la famiglia in questo momento così doloroso".

Ricordo anche da parte di Emma Petitti, presidente dell'assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna: "Ci lascia Giancarlo Ramberti, un grande repubblicano, laico e molto aperto al confronto. Ho avuto modo in questi anni di militanza politica di conoscerlo bene, prima nei Ds e poi nel Pd. Un uomo colto e rispettoso degli altri con cui era sempre bello confrontarsi. Un vero signore, che mancherà a tutta la comunità politica del nostro territorio. Mi stringo al figlio Andrea e alla famiglia tutta. Riposa in pace caro Cicci".