Aeroporto, Rinascita Civica: "Ma quale tapis roulant, meglio due navette elettriche con poche spese"

Il maxi tapis roulant fa già discutere. Dopo la scelta della giunta di avviare lo studio di fattibilità, utile per collegare l’aeroporto Fellini con la fermata del Metromare di Miramare. Sul tema interviene Gabriele Colonna, segretario di Rinascita Civica. “La prima volta che ne sentimmo parlare fu a inizio del 2019 quando, durante una seduta della seconda commissione consiliare permanente convocata sull’angusto tema del Metromare e della effettiva partenza del servizio, che all’epoca pareva fosse una vera e propria chimera visti i ritardi accumulati, ma sembrava più una boutade che un vero e progetto nel cassetto. Oggi apprendiamo, dopo i primi rumors di qualche giorno fa e con non poco stupore, che è stato dato ufficialmente il via libera allo studio di fattibilità dell’opera”.

Colonna entra nel tema: “Evitando la fin troppo facile osservazione del “realizziamo un’opera per collegare il nulla del Metromare con il niente dell’aeroporto”, facciamo solo una semplice domanda: perché? Perché realizzare quest’opera, con i costi di realizzazione e gestione che si porterà dietro, quando giusto, per fare un esempio, utilizzando 2 navette elettriche, 3 se e quando (si ma quando?) l’aeroporto veicolerà nuovamente un numero di viaggiatori importante, si potrebbe dare il medesimo servizio agli utenti coprendo la distanza in 5 minuti d’orologio e a un costo praticamente irrisorio?”.

“E a proposito di costi, quali sono le cifre che si pensa sarà necessario investire? E vista la sua natura e il suo funzionamento, l’energia elettrica che sarà necessaria per il suo funzionamento proverrà dalla rete ordinaria o magari dall’impianto eolico che verrà (anche qui, quando?) realizzato nel mare antistante le nostre coste? Molte volte problemi semplici hanno soluzioni altrettanto semplici e, sovente, sono le migliori ma intanto attendiamo impazienti risposte dall’amministrazione alle nostre domande”, conclude Colonna.