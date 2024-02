Affittava un appartamento "fantasma", truffatore seriale in manette

Nonostante l'appartamento non fosse di sua proprietà un riminese 45enne aveva pubblicato su internet le foto dell'abitazione, spacciandola per sua, in un sito specializzato nell'affitto delle case. Un sistema collaudato quello messo in atto dal truffatore già noto alle forze dell'ordine che è riuscito a raggirare due persone, incassando la caparra della pigione, prima di essere arrestato dai carabinieri. Per l'uomo è stata fatale la seconda truffa, ai danni di una 51enne riminese, che gli aveva appena consegnato 500 euro prima che l'uomo venisse riconosciuto da una pattuglia dell'Arma che transitava lungo viale D'Annunzio. I militari, infatti, conoscevano bene il 45enne per dei raggiri analoghi messi a segno tra il gennaio del 2011 e l'ottobre del 2014 e si sono insospettiti nel vederlo parlare con la vittima in un parcheggio nella zona del Marano.

L'intervento dei carabinieri ha bloccato la trattativa e, la 51enne, ha spiegato di essersi appena accordata con l'uomo per l'affitto di un appartamento di via Giacosa. Secondo il malvivente l'abitazione era attualmente occupata da altri inquilini, e quindi non si sarebbe potuta visitare all'interno, ma questi se ne sarebbero andati il 1 di maggio. Gli accertamenti dei militari dell'Arma, tuttavia, hanno permesso di scoprire che si trattava della casa di vacanza di proprietà di alcuni turisti di Reggio Emilia che non sapevano nulla del raggiro.

Smascherato il 45enne, la cui ultima impresa analoga risaliva allo scorso 25 febbraio quando era stato denunciato per l'ennesima volta, è così finito in manette e nella mattinata di mercoledì è stato processato per direttissima. Assistito dall'avvocato Giordano Varliero che ha chiesto i termini a difesa il malvivente, davanti al giudice, ha ammesso gli addebiti col magistrato che dopo aver convalidato il fermo ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza.