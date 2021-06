Difende la fidanzata incinta, ragazzo accoltellato al volto durante una festa in discoteca

Momenti di paura martedì sera nei pressi di un locale di Riccione dove è scoppiata una furibonda lite tra ragazzi con un giovane finito in ospedale a causa di una profonda ferita riportata tra il volto e il collo. Tutto è avvenuto intorno alle 23.30 in un locale di viale Torino dove, secondo quanto emerso, era in corso una serata alla quale partecipavano numerosi giovani tutti intorno ai 20 anni. Dalle prime ricostruzioni una coppia di sudamericani, lui di 24 anni e lei appena 18enne, si trovavano all'interno della struttura quando la ragazza incinta è stata urtata violentemente da un altro giovane. Tra i due ragazzi sono iniziate a volare parole grosse fino a quando il giovane che aveva spintonato la 18enne ha estratto un coltello scagliando un fendente al volto dell'avversario raggiungendolo a una guancia causando un profondo taglio. Ne è nato un parapiglia, con gli altri giovani presenti nel locale che sono scappati all'esterno mentre il personale della sicurezza è intervenuto per dividere i contendenti ma l'aggressore era già fuggito facendo perdere le proprie tracce.

E' scattato l'allarme e, in viale Torino, sono intervenuti i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre a diverse pattuglie dei carabinieri. Mentre il ferito è stato trasportato in pronto soccorso, dove sono stati necessari 8 punti per suturare il taglio, i militari dell'Arma di Riccione hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto ed è così iniziata la caccia all'aggressore. Nel frattempo il 24enne è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 10 giorni. Sono in corso gli accertamenti anche sul locale per verificare se la festa avrebbe potuto svolgersi con le direttive anti-covid.