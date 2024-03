Aggressione nel sottopasso della fermata del Metromare, identificato e arrestato dai Carabinieri

Lo scorso giovedì, 29 febbraio, nei pressi del parcheggio antistante la Stazione Ferroviaria, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto una persona, nordafricana, con precedenti di polizia, per il reato di rapina aggravata, in ottemperanza all’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Rimini, su conforme richiesta della Procura della Repubblica di Rimini.

Il provvedimento è scaturito a seguito dell’attività d’indagine svolta d’iniziativa dal personale della Sezione Operativa, che nonostante l’assenza di denuncia da parte della persona offesa, ha effettuato l’identificazione del rapinatore che aveva aggredito una vittima nel sottopasso della fermata Fiabilandia della Metromare, lo scorso 26 gennaio. Espletate le formalità lo stesso è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.