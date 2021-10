Aggressivo al momento del controllo: arrestato un 26enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Riccione e di Misano Adriatico hanno arrestato sammarinese di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti in Piazzale Roma a Misano Adriatico, in supporto della polizia intercomunale che stava procedendo all’identificazione di un giovane poiché era privo di documenti. Dopo averlo accompagnato al comando uper ulteriori accertamenti, ha assunto un comportamento aggressivo nei confronti del personale in divisa, spintonandoli e proferendo frasi minacciose e oltraggiose. Il giovane pertanto è stato arrestato e lunedì comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida.