Agli arresti domiciliari chiede di andare in pronto soccorso ma ne approfitta per evadere

Un 38enne originario di Avezzano, ma residente a Rimini, già ai domiciliari è stato arrestato nuovamente dai carabinieri per evasione. Il malvivente, sottoposto alla misura restrittiva, non era nuovo a simili comportamenti e quando nella giornata di martedì ha chiesto il permesso di recarsi in pronto soccorso i militari dell'Arma si sono subito insospettiti. Una pattuglia, quindi, si è presentata nel nosocomio riminese per cercarlo ed è emerso che il 38enne si era presentato al triage per farsi registrare per poi allontanarsi immediatamente senza essere visitato. E' così scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche dell'evaso rintracciato, in tarda serata, lontano dalla propria abitazione. L'uomo ha sostenuto di aver lasciato il pronto soccorso per presentarsi al Sert ma, un ulteriore accertamento, ha smetito anche questa versione. Per il malvivente è scattato l'arresto e, processato per direttissima mercoledì mattina, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari da scontare nell'abitazione dei genitori ad Avezzano in attesa della prossima udienza.