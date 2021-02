Al via i lavori di potenziamento e riqualificazione del sistema idrico di Santarcangelo

Sono partiti lunedì dal tratto di rete distributrice sulla Strada Provinciale 49 Trasversale Marecchia i lavori Hera, che salvo imprevisti saranno completati entro fine anno, di efficientamento idrico in alcune zone del territorio comunale di Santarcangelo di Romagna. Si tratta di un progetto di particolare rilievo, predisposto dalla direzione ingegneria di Heratech, che permetterà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche grazie anche alla connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Nelle aree del territorio santarcangiolese interessate dall’intervento sarà possibile mantenere più stabile la pressione all’interno delle reti, limitando le sollecitazioni dovute all’avviamento delle pompe e il conseguente pompaggio diretto. In questo modo si ridurranno le rotture, più frequenti nel periodo estivo, in cui per far fronte all’aumento della domanda, devono essere accesi tutti i pozzi con conseguenti incrementi di pressione in rete.

L’investimento di oltre 2,5 milioni di euro, realizzato da Hera e finanziato da Romagna Acque Società delle Fonti, prevede il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, la realizzazione di nuove condotte e la riqualificazione di alcuni tratti di rete. L’attuale assetto, che prevede un utilizzo delle condotte esistenti sia per funzioni di adduzione che di distribuzione, comporta un rendimento non ottimale del sistema idrico nel suo complesso, rendimento che verrà invece assicurato ripristinando la funzione originariamente prevista del serbatoio dei Cappuccini come accumulo di acqua proveniente sia dall’Acquedotto della Romagna che dal campo pozzi e dalla galleria filtrante del Marecchia. Contestualmente verrà garantito il riempimento del vicino serbatoio di via Bellaere, a servizio della zona alta della città, gestito da Hera e posto a circa nove metri più in alto di quello dei Cappuccini. L’adeguamento del serbatoio si completerà con la realizzazione di nuove condotte sia di adduzione che di distribuzione e il potenziamento o bonifica di quelle esistenti. Le condotte delle vie o tratti di via interessate dai lavori sono, a partire da via Cupa, viale Marini, via Santarcangiolese, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Trasversale Marecchia e via Ceccarino.