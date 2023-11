Al via il cantiere del Palazzetto dello Sport di Cattolica

Il cantiere del Palazzetto dello Sport ha aperto i battenti questa mattina e la sindaca Franca Foronchi, l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni, il dirigente Baldino Gaddi hanno fatto un sopralluogo per l’avvio dei lavori. Caschetto in testa e cartina alla mano hanno guardato il progetto insieme con i tecnici della ditta, che ha confermato: “entro un anno consegneremo il Palazzetto”.

“Siamo partiti questa mattina con i lavori, come ci eravamo impegnati a fare – ha commentato la Sindaca Foronchi – Entrare nel cantiere di una struttura così importante e strategica per una città, come il Palazzetto dello sport, è emozionante e suggestivo. Abbiamo preso atto, sul posto, di come questi spazi, ora allo stato grezzo, lo diventeranno con il progredire dei lavori. E una volta ultimato, entro un anno da oggi, come ci ha garantito la ditta, Cattolica si arricchirà di un Palazzetto nuovo e funzionale. Una casa dello sport e degli sport dal momento che potrà ospitare sia il basket che la pallavolo. Ma sarà anche un centro culturale per congressi, conferenze e piccoli concerti”.

“Seguirò i lavori con costanza, step by step – assicura l’Assessore Uguccioni – è un’opera su cui la nostra Amministrazione punta molto in termini di progetti sportivi e culturali che andranno a implementare l’offerta turistica di Cattolica”. I primi interventi saranno di ripulitura, ovvero verranno tolti gli ambiti del vecchio bowling, rovinati da atti vandalici, e poi si interverrà sulla struttura per ripristinare la pavimentazione, nuovi bagni, e i campi da basket e pallavolo.