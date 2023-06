Al via il contributo economico per le famiglie numerose, con 4 o più figli

C’è tempo dal 19 giugno al 28 luglio per presentare la domanda per l’erogazione di contributi destinati alle famiglie con 4 o più figli. Una misura a sostegno delle famiglie numerose, con un contributo economico una tantum parametrato sulla base del numero di figli. Lo scorso anno con questo intervento sono state supportate in totale 128 famiglie, con un contributo medio di 87 euro per ciascun figlio. Il sussidio erogato è stato pari a circa 350 euro per i nuclei con 4 figli, 437 euro per quelli con 5 figli e 524 euro per quelli con 6 figli.

Il progetto è finanziato nei Piani Attuativi con i fondi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna per tutto il Distretto di Rimini Nord. Al Comune di Rimini sono state assegnate risorse pari a 46.725,33 euro. Nello specifico, i beneficiari del contributo sono i cittadini residenti nel Comune di Rimini in possesso dei seguenti requisiti: nucleo familiare (anagrafico), composto da quattro o più figli fiscalmente in carico al nucleo, anche in affido; (Per figli fiscalmente a carico si intendono coloro i quali non abbiano percepito “nel corso dell’anno 2022” un reddito complessivo superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili se di età superiore ad anni 24, o un reddito complessivo superiore ad euro 4.000,00 se di età inferiore ad anni 24); valore ISEE ordinario del nucleo richiedente, non superiore a 25.000 euro.