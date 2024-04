Al via il progetto per la riqualificazione del campo da calcio Lagomaggio

La Giunta comunale nel corso nel corso dell’ultima seduta ha dato il via libera alla proposta di progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria del Centro Sportivo Lagomaggio, situato in piazzale Einaudi 7 al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto. Il progetto, in particolare, prevede il rifacimento del manto naturale del campo da calcio, insieme al suo impianto di irrigazione, per assicurare agli atleti condizioni di gioco ottimali. Un elemento chiave dell'intervento sarà anche il rinnovo dell’impianto di illuminazione: i vecchi corpi illuminanti saranno sostituiti da nuovi dispositivi a LED di ultima generazione, che garantiranno una migliore visibilità e una riduzione dei consumi energetici.

Al centro dei lavori anche l'edificio adibito a spogliatoio, dove sono previsti una verifica approfondita degli impianti idraulici ed elettrici e interventi edilizi mirati, inclusi il ripristino della copertura e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere la struttura completamente accessibile. Il finanziamento dell'intervento, per un importo stimato di euro 85.350,77, sarà interamente a carico della “ASD Professional Camp Ricchiuti & Scotti”. Grazie all’approvazione di questo progetto, la società sportiva potrà procedere con i lavori di riqualificazione del centro sportivo e avviarne la gestione in linea con la convenzione precedentemente sottoscritta.

“L'intervento si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione delle strutture sportive finalizzato a restituire agli atleti e ai cittadini degli spazi più belli, accoglienti e funzionali alle loro esigenze - è il commento congiunto dell’Assessore all’Edilizia sportiva del Comune di Rimini, Mattia Morolli, e dell'Assessore allo Sport Michele Lari -. Un iter che è al centro di questo mandato, allo scopo migliorare l’intero patrimonio di edilizia sportiva che Rimini vanta, con uno sguardo particolare anche ai centri ed edifici lontani dal centro storico. Si tratta di obiettivo che parte della consapevolezza dell’importanza della pratica e disciplina sportiva, quale volano imprescindibile per il benessere della collettività”.