Al via la nuova campagna contro gli abbandoni dei rifiuti

Sei fai centro vinciamo tutti”. E’ lo slogan della campagna di comunicazione che il comune di Misano Adriatico, in collaborazione con il Gruppo Hera, lancia per aumentare il decoro urbano in città. L’obiettivo degli oltre 200 manifesti che verranno affissi in città è quello di stimolare una riflessione sulla necessità di preservare il decoro nella città grazie al messaggio: “conferire correttamente i rifiuti significa preservare la bellezza della nostra città. Scopri la comodità della Carta Smeraldo per il conferimento dei rifiuti di carta, plastica, potature, indifferenziato”. Scopo della campagna quindi quello di sensibilizzare le persone sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti. “Ringrazio Cinzia Turchetti di Hera Spa per la collaborazione – commenta l’Assessore all’Ambiente Nicola Schivardi - Insieme abbiamo preparato una campagna di sensibilizzazione che mira a promuovere il senso civico dei cittadini e gli atteggiamenti di rispetto della collettività.

Sul tema abbandoni dei rifiuti abbiamo fatto dei progressi in questi anni grazie alle iniziative intraprese coi controlli delle guardie GEV, della polizia locale e con l’ausilio di telecamere di videocontrollo. Serve però fare di più per contrastare azioni deprecabili che hanno un impatto negativo. L’obiettivo della campagna è anche quello di diffondere nella comunità la consapevolezza che abbandonare rifiuti è un gesto molto grave, che arreca danni ambientali e alla salute delle persone. Si aggiunge l’aggravio di costi per la rimozione e lo smaltimento. Per questo serve l’impegno di tutti per debellare questa pratica incivile”.

Nonostante dal 2018 siano attivi sul territorio comunale sistemi di raccolta completi per il conferimento indifferenziato dei rifiuti, si assiste spesso a fenomeni di abbandono. Per contrastare questo fenomeno viene quindi promossa una campagna per l’uso della Carta Smeraldo, necessaria per accedere ai contenitori stradali di carta, plastica e lattine, indifferenziato e potature presenti nelle zone residenziali di Misano Monte, Villaggio Argentina, Scacciano, Belvedere, Santa Monica, la Cella e nella zona turistica di Portoverde. I contenitori di organico e vetro sono ad accesso libero ma dotati di oblò di conferimento ridotto per contrastare comunque i conferimenti scorretti. La Carta Smeraldo è inoltre necessaria per il conferimento presso del rifiuto presso l’Ecoself, presente in Via Liguria, per il conferimento di carta, plastica lattine, vetro, organico, indifferenziato e oli alimentari. A Misano è attivo il sistema di Tariffa Corrispettiva Puntuale, per cui l’utente paga per l’effettivo volume di rifiuto indifferenziato prodotto.

Misano inoltre vanta numeri importanti di performance sulla raccolta differenziata con un lusinghiero 84,62%. Lo spirito di questa campagna mira a contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e mantenere questo standard. Hera ricorda che i materiali ingombranti possono essere conferiti presso i CDR della Provincia oppure attivando il servizio a domicilio telefonando al numero verde 800 999 500. Per ritirare la Carta Smeraldo è necessario rivolgersi agli sportelli presenti sul territorio, dove è possibile chiedere informazioni sulla tessera in dotazione a tutti gli utenti che permette di aprire i contenitori stradali e di accedere ai servizi ambientali, compresi i centri di raccolta. Attraverso l’applicazione Il Rifiutologo, infine, è possibile consultare il calendario porta a porta, conoscere gli orari di apertura dei CDR, ricevere indicazioni sul corretto conferimento e segnalare situazioni di degrado e abbandono di rifiuti.