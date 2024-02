Gli albergatori riccionesi chiamati a ridisegnare gli equilibri, il presidente Bianchini non si ricandiderà

Scatta il toto-presidente per il futuro degli albergatori riccionesi. Durante le scorse ore lo storico presidente di Federalberghi Riccione, Bruno Bianchini (Hotel Camay), ha annunciato la sua volontà di non presentarsi più per la rincorsa alla guida degli albergatori. Bianchini lo ha annunciato nel corso dell’ultimo incontro con i colleghi. Il presidente ha spiegato come il suo impegno all’interno dell’associazione prosegue ormai da 40 anni, con tanta esperienza nel ricoprire una lunga serie di incarichi e ruoli. Con l’arrivo del 2024 va a esaurirsi il suo mandato e la svolta è attesa a maggio, quando dovrà essere riunita l’assemblea per il rinnovo delle cariche. A questo punto a Riccione scatta la corsa per la ricerca di un nuovo presidente e molto dipenderà anche dai piani e dalle caselle che intenderà muovere la politica cittadina. Bianchini ha anche dato la sua disponibilità per essere ancora all’interno del prossimo direttivo e affiancare così il prossimo presidente.