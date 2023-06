Gli albergatori di Riviera Sicura: "I turisti daranno i voti a Rimini. Spettano a loro le pagelle sui servizi"

Un nutrito gruppo di alberghi aderenti a Riviera Sicura, sparsi sul territorio riminese, chiederà ai turisti di compilare un questionario dove esprimere il proprio apprezzamento o il proprio disappunto sui servizi in città. Il turista sarà chiamato a dare un voto tanto sulla qualità dei servizi trovati in hotel e in spiaggia come sui servizi pubblici (viabilità, parcheggi, ztl, trasporti) nonché sugli eventi in città.

“Dobbiamo capire quali sono gli eventuali punti critici della nostra offerta turistica – dice Giosuè Salomone, presidente dell'associazione di categoria promotrice dell'iniziativa – al fine di dare precise linee guida sia agli operatori del turismo quanto alle istituzioni. Perché contano poco le convinzioni personali di noi operatori o della politica: è il turista che deve premiare o bocciare la destinazione nel suo insieme o su specifici temi. E proprio dall'esperienza dei turisti dovremmo trarne, tutti, gli spunti per migliorarci”.

I turisti saranno anche invitati a dare liberi suggerimenti e verrà chiesto loro se e perché intendano ritornare o meno a Rimini la stagione successiva. Allo studio se alcune domande aggiuntive saranno poste su tematiche inerenti singole zone riminesi (ztl parco del mare nord, etc).

“Siamo e vogliamo continuare a essere la capitale italiana del turismo – continua Salomone – ma per riuscirci abbiamo bisogno di adeguare l'offerta per non rimanere indietro e per non offrire una destinazione anacronistica o in declino. Rimini ha, e deve continuare ad avere, le potenzialità per eccellere; ma è necessario individuare con precisione le carenze, sia pubbliche che private e applicare le dovute correzioni, senza pregiudizi e inutili autocelebrazioni spesso fuori luogo. Vediamo ogni giorno ampia soddisfazione da parte dei vacanzieri ma riceviamo anche critiche e lamentele. Ascoltiamoli”.

E viene mossa una osservazione anche sulla polemica scoppiata negli ultimi giorni sulle presunte continue lamentele da parte degli albergatori: “Io non ho letto o sentito lamentele – conclude Giosuè Salomone – ma solo legittime preoccupazioni di imprenditori che, ricordiamolo, sono la colonna vertebrale dell'economia riminese. Non è facendo finta che tutto va bene che i problemi si risolvono; giusto quindi che se un albergatore vede grigio all'orizzonte lanci un grido d'allarme. E' nel suo diritto, come è nel dovere delle Istituzioni ascoltarlo, comprenderne le ragioni e valutare interventi. Non conosco colleghi che si lamentano se non a ragion veduta: sono professionisti dell'ospitalità ai quali il territorio deve molto”.

L'associazione invita poi gli albergatori a compiere uno sforzo aggiuntivo quest'anno per la promozione, non solo delle proprie strutture ricettive, ma anche e soprattutto dell'intero territorio.