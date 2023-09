Alberi a rischio di crollo, scattano i controlli per verificare la stabilità delle piante

L’Amministrazione Comunale di Bellaria segnala il prossimo intervento su alcuni pini, una quindicina in tutto, presenti lungo le vie Caprera, Quarto e Bronte. Qui, si procederà alla messa in sicurezza delle strade, con una verifica di stabilità e la sostituzione degli stessi, laddove necessario, con nuovi tigli in omogeneità rispetto alle altre essenze presenti nell’area. Un’opera non più rinviabile, resasi necessaria alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti e soprattutto dal progressivo aggravio dell'inclinazione naturale degli alberi, acuita anche da fenomeni meteo straordinari; causa, quest’ultima, di un crollo già avvenuto lo scorso maggio e di nuove criticità verificatesi a fine luglio, al punto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le verifiche, ad opera di Anthea, avranno inizio i primi di ottobre. Come detto, a salvaguardia del bilancio arboreo cittadino, i pini eventualmente rimossi saranno integralmente sostituiti da nuove alberature entro un anno, in un periodo propizio per la messa a dimora.