Alberta Ferretti, sfilata da mille e una notte con il pensiero rivolto agli alluvionati: “Io ci sono”

Un set mozzafiato, con la sorprendente capacità di mimetizzarsi e lanciare significati precisi scanditi nel ritmo, dalla “dolce vita” felliniana al messaggio solidale per chi sta soffrendo il dramma attuale dell’alluvione. La location di Castel Sismondo si trasforma in Resort 2024, con una sfilata nella quale Alberta Ferretti ha saputo con passione e creatività andare ben oltre allo splendore dei suoi abiti. Contenitore e contenuti hanno saputo fondersi in una serata da mille e una notte: con la moda che rende onore al maestro Federico Fellini, ma al contempo lancia precisi messaggi di solidarietà. In una piazza dove le passerelle diventano un cristallo galleggiante sull’acqua, non manca una grande sensibilità e attenzione alla Romagna ferita dall’alluvione: la stilista Alberta Ferretti chiude l’appuntamento sfoggiando una t-shirt con impressa la scritta “Io ci sono” accompagnata nel gran finale da un gruppo di 32 volontari impegnato in queste ore con la battaglia del fango.

I vip in piazza

Lo show inizia non appena il sole tramonta, alle spalle del Castel Sismondo. La serata è frizzante, un antipasto d’estate, con migliaia e migliaia di riminesi che si assiepano lungo le eleganti corde rosse che delimitano la location dal resto della piazza. Il centro storico di Rimini si trasforma in un quadro d’eleganza e maestosità. In un contesto dove non mancano i vip. Non passa certo inosservata la presenza della bellissima Francesca Chillemi e rimanendo sempre in tema d’attrici è innegabile il fascino di Rocio Munoz Morales. Ma non mancano icone come Sandra Milo e anche Jo Squillo. Il parterre può contare anche sulla presenza della ministra al Turismo Daniela Santanché e la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni.

La collezione

Il lavoro di Alberta Ferretti nasce dal dialogo continuo con le donne, dalla osservazione ed esplorazione della ricchezza e complessità della psicologia femminile, tradotta in abiti sognanti ma concreti, pensati per diventare oggetti di affezione, strumenti di espressione, estensioni di personalità. Come un film che si guarda e riguarda, trovando sempre nuovi significati. La collezione ha i colori del luogo: i beige della sabbia, i marroni delle pietre del castello, i verdi e i blu del cielo e dei prati, il rosso dei tramonti, le luccicanze del sole riflesso sulle acque sono condensati in una silhouette leggera e sensuale, che lascia sentire il corpo, rivelato con misura ma sempre presente e pulsante.

Issate su tacchi alti e slanciati, le donne di Alberta Ferretti indossano lunghi gilet, pantusuit fluidi, trench impalpabili, ma anche blouson zippati e gonne di camoscio, e ancora bluse leggerissime e volanti, soprabiti croccanti. Esplorano con naturalezza un mondo di contrasti nel quale il tailoring maschile si mescola alla leggerezza volatile e immateriale; di notte, si coprono di lunghi mantelli scintillanti, pronte al ruolo di misteriose e poetiche femme fatale.

Solidarietà

A dimostrazione della propria vicinanza verso la popolazione colpita dalla drammatica alluvione, il Gruppo Aeffe si è impegnato con una donazione a beneficio di associazioni attive sul territorio. Al contempo, l’azienda si è attivata anche per organizzare un’asta benefica dedicata alle Vic del brand Alberta Ferretti, durante la quale sono stati battuti pezzi speciali d’archivio. I proventi dell’asta, oltre che quelli della vendita di una T-shirt decorata con la scritta “Io ci sono”, saranno interamente devoluti in beneficenza. Inoltre, il Gruppo Aeffe ha raggiunto un accordo con i propri dipendenti per devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro e l’azienda farà un ulteriore donazione di pari importo.