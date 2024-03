Alla festa clandestina dedicata ai single arriva la polizia, il ristorante "tradito" dalla pubblicità sui social

L'aver pubblicizzato sui social una festa clandestina dedicata ai single è costata parecchio a un ristoratore di Misano che, oltre a dover pagare una lunga serie di sanzioni, è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato. A "tradire" il locale è stato proprio l'annuncio su internet che, per il 13 marzo, prometteva un evento con musica, dj e balli. All'appuntamento si è presentato anche il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura che, fin da subito, ha accertato come il ristoratore fosse sprovvisto delle autorizzazione per l'intrattenimento e il pubblico spettacolo oltre alle certificazioni dell'impianto acustico. All'interno del locale, con musica a tutto volume, sono stati trovati un centinaio di clienti che si scatenavano in balli con l'intrattenimento di un Dj vocalist.

Il sopralluogo, inoltre, ha permesso di accertare anche l'irregolarità nella manutenzione dei sistemi antincendio con le certificazioni risultate scadute da molto tempo. Per il titolare del locale è così arrivata la multa per l’esercizio senza licenza dell’attività di trattenimento e pubblico spettacolo e per l’assenza delle previste certificazioni in materia diinquinamento acustico; in merito agli impianti antincendio non a norma lo stesso è stato deferito presso la locale Procura della Repubblica per i reati previsti e puniti dalla normativa.