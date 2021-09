Alla vista della polizia si danno alla fuga, bloccato e arrestato un giovane con la cocaina

Vede la Polizia e fugge, per questo finisce arrestato un giovan. L'attività è partito quando un equipaggio di Volante, mentre transitava in viale Regina Margherita, ha notato due persone intente a confabulare tra di loro. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dei due ragazzi, hanno decisodi sottoporli ad un controllo di Polizia, ma questi si sono dati subito alla fuga. Gli agenti, ponendosi immediatamente all’inseguimento dei fuggitivi, iha intercettato uno dei due a bordo di uno scooter, in un’area poco distante. L’uomo, prontamente raggiunto e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione. Nel marsupio, i poliziotti hanno trovato 13 confezioni in cellophane termosaldate contenenti complessivamente 5,62 grammi di cocaina. Il ragazzo, un 23enne albanese, in Italia senza fissa dimora, è stato pertanto arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.