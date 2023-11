Allerta meteo nell'entroterra per forti venti e possibili frane

La protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo "gialla" per l'entroterra riminese. Nelle ore pomeridiane e serali di Venerdì 10 Novembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle aree montane dell'appennino Romagnolo. Nella stessa fascia temporale e sulle medesime aree sono anche previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Fenomeni in attenuazione ed esaurimento dalla tarda serata. Nelle zone montane/collinari sono possibili localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Per l’11 novembre 2023 nessuna allerta è prevista.